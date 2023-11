14小時近800起地震！冰島西南部憂火山噴發　宣布緊急狀態

▲ 冰島雷克雅內斯半島火山今年7月噴發後湧出熔岩。(圖/路透)

文/中央社雷克雅維克10日綜合外電報導

冰島西南部的雷克雅內斯半島(Reykjanes Peninsula)今天出現一連串地震,從格林威治時間零時到14時發生近800起,可能是火山噴發前兆,政府今天宣布進入緊急狀態。

法新社報導,冰島民間保護暨急難管理署(Department of Civil Protection and Emergency Management)在聲明中說:「由於格林達維克(Grindavik)北方的孫德朱卡吉加爾(Sundhnjukagigar)出現密集地震(活動),國家警察首長…宣布民防進入緊急狀態。」

冰島政府警告:「地震規模可能會比已發生的還大,這一連串事件可能引起火山噴發。」

冰島氣象局(Icelandic Meteorological Office)表示,火山噴發可能將在「數天內」發生。

