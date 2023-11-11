泰男「水蛭鑽入眼睛」　狂吸血30分鐘拔不出！竟是拍照動作惹禍

▲泰國登山客兼網紅阿皮查特（Apichart Prommathat）分享水蛭跑進友人眼睛的經歷。（圖／翻攝自Facebook／@derbaag）

記者張寧倢／編譯

泰國一名登山系網紅最近發文分享了可怕的個人經歷，他先前和友人一起健行時，對方曾暫時把相機放在地上，當時那人沒想太多，一拿起來就直接將眼睛對準相機上的取景器（又稱觀景窗）看，結果一條水蛭直接鑽入他的眼睛，吸附在下眼瞼內側開始吸血，最後花了超過30分鐘才拔掉牠。

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根據泰媒The Thaiger報導，泰國擁有5.4萬追蹤的登山客兼網紅阿皮查特（Apichart Prommathat）6日在臉書發文，以親身經歷警告徒步旅行者應該小心水蛭。他說，當時同行的朋友為了找拍照點，先將相機放在地上一陣子，期間水蛭爬上了相機的取景器，朋友拿起來拍照時也沒有仔細查看相機，結果水蛭直接爬進他的眼睛。

▲阿皮查特分享事件照片。（圖／翻攝自Facebook／@derbaag）

從阿皮查特PO出的照片可見，男子的下眼瞼內側卡著一條黑色細長的水蛭，也接觸到眼球。阿皮查特說，那條水蛭開始在淚管附近吸血，朋友既疼痛又驚恐地尖叫，然後他們花了30多分鐘才拉出水蛭，弄得對方眼睛發紅。

阿皮查特說當下他們不知道該怎麼去除水蛭，也沒有適當的工具，只能用手去拔。後來，他向健行專家與朋友諮詢這種情況該如何對付水蛭，他們建議可以用少量鹽巴或鹽水滴入眼睛裡，幫助去除水蛭。

不過，就一般吸附在皮膚上的水蛭而言，只要用指甲撬開牠前後兩端的吸盤，水蛭就會自然掉落，重要的還是要注意，登山時若要喝生水必須先煮沸，並且穿著長袖長褲等減少接觸水蛭的機率。