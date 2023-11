造價243億！美秘研「B-21匿蹤轟炸機」多年　首次試飛畫面曝光

▲美軍10日首次公開B-21匿蹤轟炸機「襲擊者」的畫面。(圖/CFP)

記者葉睿涵/編譯

美國空軍發言人斯特凡內科(Ann Stefanek)10日證實,美軍耗資7.5億美元(約新台幣243億元)的B-21匿蹤轟炸機「襲擊者」(Raider)終於在當地10日首次試飛。

路透社目擊者指出,「襲擊者」在當地10日早上7時左右,從帕姆代爾(Palmdale)空軍的42號工廠開始起飛,並於早上8時30分左右安全著陸。當時,現場約有30名航空愛好者和業餘攝影師聚集在附近,一同見證這架轟炸機的處女航。

福斯新聞引述空軍發言人指出,這架B-21匿蹤轟炸機是由航太國防科技公司「諾格」(Northrop Grumman)所開發,並預計於2030年正式投入使用。

The U.S. has shown for the first time the takeoff of the new-generation B-21 Raider strategic bomber



The aircraft is capable of carrying nuclear weapons. pic.twitter.com/PZ26le3c1P