造價243億！美秘研「B-21匿蹤轟炸機」多年　首次試飛畫面曝光

▲美軍10日首次公開B-21匿蹤轟炸機「襲擊者」的畫面。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

美國空軍發言人斯特凡內科（Ann Stefanek）10日證實，美軍耗資7.5億美元（約新台幣243億元）的B-21匿蹤轟炸機「襲擊者」（Raider）終於在當地10日首次試飛。

路透社目擊者指出，「襲擊者」在當地10日早上7時左右，從帕姆代爾（Palmdale）空軍的42號工廠開始起飛，並於早上8時30分左右安全著陸。當時，現場約有30名航空愛好者和業餘攝影師聚集在附近，一同見證這架轟炸機的處女航。

福斯新聞引述空軍發言人指出，這架B-21匿蹤轟炸機是由航太國防科技公司「諾格」（Northrop Grumman）所開發，並預計於2030年正式投入使用。

The U.S. has shown for the first time the takeoff of the new-generation B-21 Raider strategic bomber



The aircraft is capable of carrying nuclear weapons. pic.twitter.com/PZ26le3c1P — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2023

除了可攜帶常規和核彈藥外，B-21匿蹤轟炸機還能穿透敵方防空系統、打擊全球目標，是美軍應對高度競爭環境的關鍵，因此也被空軍視為美國的「戰略資產」。

去年12月，美軍公布每架B-21轟炸機的製造成本約為7.5億美元，而空軍目前也正在生產6架測試飛機。美軍期許未來的B-21機隊將包含至少100架B-21飛機，以取代B-1和B-2機隊，成為新的滲透深度打擊常規和核能力的主力。

報導稱，B-21突襲者的試飛成功標誌著美國在先進轟炸機領域的重要突破，而B-21正式投入使用後，將進一步加強美國在全球戰略平衡中的地位，並提升其在現代複雜戰爭場景中的戰鬥優勢。