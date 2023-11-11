患者還在麻醉！印度醫開刀「沒人幫泡茶」暴怒　衝出手術室不幹了

▲印度醫生開刀開到一半突然生氣離開手術室，理由只是因為一杯茶。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

印度中部馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）一名醫生最近在手術進行途中，突然暴怒衝出手術室，將已經進入麻醉狀態的病患留在原地。據官員說法，這名醫生當時要求醫院其他工作人員幫他泡一杯茶，隨後卻看到同事空手而回，才會氣到還沒把手術做完就立刻走人。

根據印度商業新聞網站Moneycontrol、印度媒體NDTV報導，人口大城那格浦爾（Nagpur）一家公立醫院3日有8名婦女預計進行輸卵管結紮手術，負責開刀的醫生名叫巴拉維（Tejrang Bhalavi）。事發當時，巴拉維已經完成了4名婦女的手術，並且對其餘4人進行了麻醉後，他向在場的工作人員要了一杯茶。

然而，巴拉維的要求並沒有被滿足，當他看到同事空手而回時，反應出人意料，因為巴拉維直接生氣地衝出手術室，而沒有將剩餘的手術做完。醫院管理部門緊急聯絡當地醫務官員，隨後才有另一名醫生被派來完成其餘女性患者們的手術。

當地行政官員莎爾瑪（Soumya Sharma）對這起事件表達了震驚與關注，現已成立3人委員會小組進行徹查，「我被告知巴拉維醫生因為沒有拿到茶而離開手術室，這是極其嚴重的事件，如果醫生會為了一杯茶而放棄這些重要的手術，他們應該被依印度刑法第304條究責。」報導稱，這項法條規範的是因魯莽或疏忽行為導致的過失殺人罪，但不構成謀殺。