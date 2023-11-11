格陵蘭冰川20年來「加速5倍」融化　若完全消失海平面將升高6公尺

▲格陵蘭冰原的冰川，沿著格陵蘭山脈切割出山谷。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

丹麥哥本哈根大學（University of Copenhagen）科學家表示，全球暖化導致格陵蘭島上的冰川（glaciers，又稱冰河）加速消融，一項針對當地1000座冰川的研究比較了20多萬張影像，發現其融化速度比20年前加速5倍，若格陵蘭冰川全部融化將導致海平面上升至少6公尺。

根據路透社報導，哥本哈根大學地球科學與自然資源管理學系助理教授比約克（Anders Anker Bjork）表示，「人們在地球上感受到的溫度與我們觀察到的冰川消融速度變化，兩者存在非常明顯的相關性。」

科學家們透過衛星影像和20萬張舊照片，研究格陵蘭島上的1000座冰川過去130年來的發展，結論是冰川20年前每年消退5到6公尺，如今每年平均消退25公尺。比約克說，研究顯示，冰川消融的速度近20年來已進入一個新階段。

報導指出，格陵蘭島上的冰川經常被拿來預測氣候變遷會如何影響格陵蘭冰原（Greenland ice sheet，又稱格陵蘭冰蓋）。丹麥與格陵蘭地質調查局資深研究員科根（William Colgan）說，如果開始看到冰川減少質量的速度比上個世紀增快數倍，「那麼我們可以估計，冰原將循著同樣的模式消失，只是時間尺度更慢、更長。」

報導稱，格陵蘭島大約有2.2萬座冰川，而從2006年至2018年期間觀測到的海平面上升水位中，格陵蘭冰原貢獻了17.3%，冰川則貢獻了21%。

歐盟科學家11月稍早曾表示，全球氣溫已經比工業化前均溫上升了將近攝氏1.2度，「幾乎可以肯定」2023年是地球過去12.5萬年來最熱的一年。丹麥奧胡斯大學（Aarhus University）大氣氣候研究所所長奧勒森（Jørgen Eivind Olesen）認為，降低氣溫需要全球共同努力減少溫室氣體，「我相信我們可以做好準備面對持續加速融化的冰川。」