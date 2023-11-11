全球首例！哥倫比亞「垃圾食物法」上路　對超加工食品課稅

▲ 哥倫比亞將對洋芋片等超加工食品課稅。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

為降低國內民眾的心血管疾病發生率，哥倫比亞政府先前出台「垃圾食物法」，準備對洋芋片等高鹽、高脂肪等「超加工食品」進行課稅。而這也讓哥倫比亞成為全球首批對垃圾食品課稅的國家。

根據《衛報》報導指出，哥倫比亞政府於11月正式出台「垃圾食物法」，被列管於「超加工食品」的垃圾食物，即刻起就會徵收10%的附加稅，2023年會再提升到15%，2025年達到20%。

報導中也提到，「垃圾食物法」中所規範的「超加工食品」，是指具有高鹽、高飽和脂肪的「工業生產的即食性產品」，像是洋芋片就屬於其中。而目前類似香腸等傳統加工食品，尚未列入其中。

哥倫比亞政府此舉，就是希望降低國內民眾心血管疾病的發生率，報導中也提到，哥倫比亞人每日平均吃12克鹽，不僅是拉丁美洲最高，也是全球最高。而這也導致哥倫比亞當地有三分之一的成年人罹患有高血壓。

而食鹽的鈉含量又直接與心臟病、中風等心血管疾病有直接相關。據了解，哥倫比亞每年死於心血管疾病的民眾，就佔整體死亡數的25%。

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