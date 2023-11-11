馬克宏要以色列「停止殺害」加薩婦女嬰兒　認轟炸缺乏正當理由

▲法國總統馬克宏訪以色列時與總理納坦雅胡握手。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在愛麗舍宮接受英國廣播公司（BBC）專訪時表示，以色列必須停止殺害加薩的婦孺，這種轟炸「沒有正當理由」也不具合法性，所以法國敦促以色列停火，他希望美國與英國在內的領導人一同加入停火呼籲。不過，馬克宏也強調，法國明確譴責哈瑪斯的恐怖主義行動。

根據BBC報導，馬克宏受訪前一天出席了在巴黎舉行的有關加薩戰爭人道主義援助會議，他透露與會的政府與機構所達成的「明確結論」是優先進行人道休戰（pause），接著是停火，其餘沒有任何解決方案，這樣才能保護與恐怖分子無關的平民。

當被問到是否希望美國與英國在內的其他領袖加入他的停火呼籲時，馬克宏回答，「我希望他們會。」報導稱，法國與英美等其他西方國家一樣，將哈瑪斯視為恐怖組織。

馬克宏表示，「事實上，今天平民實際受到了轟炸。這些嬰兒，這些婦女，這些老人都被炸死了。所以這沒有理由也不具合法性。因此我們確實敦促以色列停止。」馬克宏說，「我們（和以色列）同樣感到痛苦，我們和他們一樣願意消滅恐怖主義，我們知道恐怖主義在法國代表著什麼」，但是他認為對加薩平民的持續轟炸「沒有正當理由」（justification）。

馬克宏說，「這對我們所有人都極其重要，出於我們的原則，因為我們是民主國家。無論是從中長期影響來看，或是對於以色列的自身安全而言，意識到所有生命都是珍貴的這點非常重要。」

針對以色列在加薩的行為是否違反國際法，馬克宏回答，他不是法官，判斷有無違反國際法並非他的職責，而且作為「夥伴與朋友」在以色列遇襲一個月後，以這種方式批判以色列將是錯誤的。不過，馬克宏並不認同對加薩進行大規模轟炸會是以色列自我保護的最佳方式，他說，這將導致在區域製造怨恨與負面情緒，進而延長衝突。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室迅速發表聲明以回應馬克宏的言論，稱各國應該譴責的對象是哈瑪斯而非以色列，「哈瑪斯今日在加薩所犯下的罪行，明日將在巴黎、紐約和世界任何地方重演。」