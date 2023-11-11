加薩停火有望？傳哈瑪斯願「釋放平民」換停火　1條件讓以色列卻步

▲以色列人民要求政府加大解救人質的力度。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

哈瑪斯與以色列自10月7日爆發衝突至今已過35天，而卡達也積極居間斡旋，試圖緩解兩國緊張局勢。了解談判情況的官員透露，以色列和哈瑪斯如今正就2項人質釋放方案進行談判，其中一項涉及少數人，而另一項可能涉及被關押在加薩的上百名人質。

據《紐約時報》報導，以色列官員和了解以巴會談的人士表示，哈瑪斯和其他巴勒斯坦組織在加薩扣押了約240名人質，其中有約半數為平民。一名官員表示，談判涉及的更大協議可能包括釋放所有這些人，這意味著一個全面性的協議。

談判中的一項提議提及，哈瑪斯將釋放10至20名以色列婦童和其他國家公民的平民人質，以換取短暫停火。如果條件得到滿足，那哈瑪斯接下來可能會釋放約100名平民。

▲哈瑪斯日前放出據稱是以色列人質的影片，只見人質在影片中指責納坦雅胡未前來營救他們。（圖／CFP）

一名官員指出，哈瑪斯在談判中為釋放所有平民提出了幾項條件，其中包括停火、提供更多人道援助、為醫院提供燃料，並釋放以色列監獄中的婦女和兒童，但以色列當局還不確定是否要釋放囚犯。

報導稱，除了作為主要調解人的卡達外，美國也派高官參與了這場談判。基本而言，美國支持以色列暫停襲擊加薩，以換取人質自由，還聲稱這將允許人道援助進入加薩，但以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室拒絕對此置評。

一名官員透露，哈瑪斯拒絕釋放他們關押在加薩的那些「符合軍事年齡」的以色列男子。談判也面臨另一個複雜因素，即哈瑪斯聲稱它扣押的平民不超過20個，而其他人則是被巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Jihad）或加薩其他不隸屬於哈瑪斯的組織或個人所扣押，但這名官員和其他參與談判的各國政府尚未獨立證實這項說法。