日本男校「正妹選拔」吸睛　他一雙美腿暈翻粉絲：無法從腦中抹去

▲ 日本筑駒高校是所男校，每年都是男學生角半女裝角逐「筑駒小姐」。（翻攝X@miss_tk2023、IG@miss_tk2023）

圖文／鏡週刊

日本的校園選美一直是備受矚目的活動，無論是在高中還是大學，各式選美競賽爭相比美。日本東京筑波大學附屬駒場中學校及高等學校（簡稱筑駒）將於本月3日開始舉辦為期三天的文化祭，而每年一度的「筑駒小姐」選美更是眾人關注焦點，其中，受歡迎度最高的參賽者之一「橘彩葉」，因一雙美腿備受讚嘆。

2023年筑駒小姐選美將在週日（5日）舉行，官方提前在Instagram、X平台等社交媒體平台上積極宣傳選美活動，每晚7點（日本時間）都會放上最新宣傳照片，也分享參賽者美照與互動影片吸引人氣。

▲ 筑駒高校男學生角逐「筑駒小姐」，「橘彩葉」一雙美腿特別引人注目。（翻攝X@miss_tk2023、IG@miss_tk2023）

今年的筑駒小姐競賽有6名參賽者角逐，東山葵、津田文香、木村結菜、宮川詩織、渡邊玲、橘彩葉分別為編號1號到6號參賽者，佳麗們各個獨領風騷，目前以編號6號的橘彩葉人氣最旺，從公布的照片可見她擁有一雙修長筆直美腿，與網友互動的影片更是洋溢清新可愛氣質，不少支持者驚呼「無法將橘彩葉從腦海中抹去」「太可愛了吧，等等腿是不是太細了」。

▲ 橘彩葉（圖右）笑容可掬，看起來就像可愛的女高中生。（翻攝IG@miss_tk2023）

▲ 橘彩葉擁有筆直美腿，目前選美比賽人氣最旺。（翻攝IG@miss_tk2023）

然而值得一提的是，筑駒其實是一所男子學校，為了避免引起誤解，校方在每篇貼文和影片下方都特別註明「筑駒是男校」，參與選美的學生其實都是男扮女裝。除此之外，筑駒不僅是知名的筑波大學附屬學校，入學要求嚴格，每年還有許多畢業生成功考取東京大學，因此可謂是日本著名的男子高校。

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