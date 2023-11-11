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美軍最高將領對「中國想武力奪台」存疑：習近平會用其他方法

▲▼ 美國空軍參謀長布朗（Charles Q. Brown）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國空軍參謀長布朗（Charles Q. Brown）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台海衝突風險令投資人及亞太國家不安，但美軍最高將領10日對中國想以武力奪台表示懷疑，淡化戰爭風險相關言論。

根據《金融時報》，美國參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Brown）10日在東京受訪表示，「我確實認為，中國國家主席習近平實際上並不想用武力占領台灣，他會嘗試用其他方法做到。」

他點出入侵部隊登陸台灣灘頭的難度，並稱美國及盟友需要關注習近平在「軍事、外交、經濟」等方面加強對台施壓的努力。

布朗此言與拜登政府軍事與安全官員此前對台海衝突的警告形成鮮明對比。前美軍印太司令戴維森（Philip Davidson）2021年提出，中國可能在2027年前對台灣採取軍事行動；美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）去年則稱，台灣在2030年前將面臨中國嚴重威脅。

2021年接替戴維森的海軍上將阿基里諾（John Aquilino） 當年也稱，中國入侵威脅「比多數人的想像還近」，但今年4月向國會反駁同事對入侵時間表的預測，「我認為每個人都是猜測」。

美國空軍機動司令部（AMC）總司令米尼漢（Mike Minihan）今年1月警告，美中可能在2025年爆發戰爭，引發盟國憂慮美軍措辭不夠謹慎。此後五角大廈便要求高層，停止對可能的戰爭時間表公開發聲。拜登政府高層今年也開始強調，他們不認為中國將入侵台灣。

而布朗發表上述言論之際，美中正試圖透過重啟對話管控兩國關係日益緊張的局勢。美國總統拜登與習近平的「拜習會」預計15日在舊金山舉行，為兩人第二次以國家領導人身分會晤。

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