無人機反攻克里米亞　烏克蘭「擊沉2艘俄軍登陸艇」

▲俄軍塞納號登陸艇。（圖／翻攝自維基百科）

記者羅翊宬／綜合報導

自從今年6月以後，烏克蘭軍隊向俄軍位於克里米亞半島的軍事基礎設施進行多次打擊，尤其黑海艦隊更淪為烏軍的打擊目標，因為烏軍打算削弱俄軍利用克里米亞作為在烏克蘭南部集結的能力。為此，烏軍打算在冬季戰鬥放緩時，擴大無人機的攻擊規模，其中有兩艘載有裝甲車的俄軍黑海艦隊登陸艇更遭烏軍擊沉。

根據《路透社》，烏克蘭軍事情報機構於當地時間10日聲稱，當天的情報結果顯示，烏克蘭海軍的無人機在克里米亞半島西部的烏茲卡灣（Vuzka Bay），成功擊沉了2艘俄軍的小型登陸艇，分別為阿庫拉號（Akula）登陸艇、塞納號（Serna）登陸艇，不過烏軍的消息尚未獲得證實。

報告指出，在烏克蘭海軍無人機的襲擊下，2艘俄軍小型登陸艇慘遭摧毀，阿庫拉號被擊中後直接沉入海底，至於塞納號則在軍方試圖營救之後沉沒。烏克蘭軍方表示，2艘俄軍登陸艇上有船員們搭乘，且裝載著裝甲車。

烏克蘭海軍退役上尉安德烈（Andriy Ryzhenko）向基輔廣播電台《Radio NV》分析，「像這樣的船艦被擊沉，（對於俄軍而言）是相當重大的損失。因為這些軍艦能夠在相對不引人注目的情況下，運送戰術登陸部隊和軍事裝備。」

另外，俄軍在針對烏克蘭的反制行動中，向烏克蘭的敖德薩（Odesa）港發射飛彈，豈料卻擊中一艘懸掛西非國家賴比瑞亞國旗的貨輪。根據《美聯社》，這場打擊造成一名港口員工死亡、另一名員工受傷，至於船上還有3名菲律賓及公民和船員。

烏克蘭基礎設施部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）表示，該艘貨輪將向中國運輸鐵礦。不過，他並未透露該艘貨輪的毀壞程度。據悉，敖德薩港對烏克蘭來說至關重要，因為該處是烏克蘭通往黑海的港口，從黑海進入全球市場。