　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

無人機反攻克里米亞　烏克蘭「擊沉2艘俄軍登陸艇」

▲▼俄軍塞納號登陸艇。（圖／翻攝自維基百科）

▲俄軍塞納號登陸艇。（圖／翻攝自維基百科）

記者羅翊宬／綜合報導

自從今年6月以後，烏克蘭軍隊向俄軍位於克里米亞半島的軍事基礎設施進行多次打擊，尤其黑海艦隊更淪為烏軍的打擊目標，因為烏軍打算削弱俄軍利用克里米亞作為在烏克蘭南部集結的能力。為此，烏軍打算在冬季戰鬥放緩時，擴大無人機的攻擊規模，其中有兩艘載有裝甲車的俄軍黑海艦隊登陸艇更遭烏軍擊沉。

根據《路透社》，烏克蘭軍事情報機構於當地時間10日聲稱，當天的情報結果顯示，烏克蘭海軍的無人機在克里米亞半島西部的烏茲卡灣（Vuzka Bay），成功擊沉了2艘俄軍的小型登陸艇，分別為阿庫拉號（Akula）登陸艇、塞納號（Serna）登陸艇，不過烏軍的消息尚未獲得證實。

報告指出，在烏克蘭海軍無人機的襲擊下，2艘俄軍小型登陸艇慘遭摧毀，阿庫拉號被擊中後直接沉入海底，至於塞納號則在軍方試圖營救之後沉沒。烏克蘭軍方表示，2艘俄軍登陸艇上有船員們搭乘，且裝載著裝甲車。

烏克蘭海軍退役上尉安德烈（Andriy Ryzhenko）向基輔廣播電台《Radio NV》分析，「像這樣的船艦被擊沉，（對於俄軍而言）是相當重大的損失。因為這些軍艦能夠在相對不引人注目的情況下，運送戰術登陸部隊和軍事裝備。」

另外，俄軍在針對烏克蘭的反制行動中，向烏克蘭的敖德薩（Odesa）港發射飛彈，豈料卻擊中一艘懸掛西非國家賴比瑞亞國旗的貨輪。根據《美聯社》，這場打擊造成一名港口員工死亡、另一名員工受傷，至於船上還有3名菲律賓及公民和船員。

烏克蘭基礎設施部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）表示，該艘貨輪將向中國運輸鐵礦。不過，他並未透露該艘貨輪的毀壞程度。據悉，敖德薩港對烏克蘭來說至關重要，因為該處是烏克蘭通往黑海的港口，從黑海進入全球市場。

ET快訊
母洗腎出血...請鄰移車被嗆「你媽死了你家的事」　孝子爆氣揍
快訊／高雄墜樓命案！　工人9樓失足摔下慘死
前後任董事長都炒股！公司虧3億　檢調20路搜索
今拚隊史第8座總冠軍！　樂天先發打線出爐
偷吃三級片乾妹「遭正宮抓姦」　《神鵰》帥男星變油膩大叔
小S「激情趴窗」戰吳慷仁！　網驚：尺度好大
十大癌症首見胰臟癌　7大危險因子曝
來台驚見「大學1傳統 」！　女交換生衝擊：好暖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

造價243億！美秘研「B-21匿蹤轟炸機」多年　首次試飛畫面曝光

患者還在麻醉！印度醫開刀「沒人幫泡茶」暴怒　衝出手術室不幹了

若有解方願治理加薩　巴勒斯坦主席：加薩是建國不可分割一部分

冷氣開3天沒出門！　鄰報案驚見獨居男「伏屍廁所」飄異味

無人機反攻克里米亞　烏克蘭「擊沉2艘俄軍登陸艇」

馬克宏要以色列「停止殺害」加薩婦女嬰兒　認轟炸缺乏正當理由

加薩停火有望？傳哈瑪斯願「釋放平民」換停火　1條件讓以色列卻步

日本「明治牛奶」驗出微量動物用藥　回收逾4.4萬瓶

加薩平均每10分鐘就有1孩童喪命！　WHO譚德塞：沒有人安全

南韓遊行挺哈瑪斯！問拜登「今天殺幾個孩子」　呼籲停止血洗加薩

李多慧應援挑戰跳滑步舞　下秒變「原地跑」網笑翻

日本出現新島！海底火山爆發形成　罕見「誕生畫面」曝光

女捧138萬點完鈔少10萬　行員踢桌底...郵局：非蓄意

祈錦鈅「劇痛30小時」加拿大順產寶寶　「全裸抱寶寶？」她解釋：當地習慣！

阮經天.林依晨都追過《流星花園》　周渝民見到F4時期老粉「都變媽媽了」

發文挺Joeman卻被質疑「雙標」　Cheap喊抹黑：希望他快站起來

同事來探病「模仿男模進場」　下秒大跳熱舞...她傻眼摀臉

車禍做筆錄別隨便回「時速」　律師曝：除非很確定限速！

趙露思「免費辦生日會」翻唱《第一天》　走音翻車...被網嘲：這歌一定要唱嗎！

高山犬抹藥痛痛找爸求安慰　硬擠沙發饋頭撒嬌被碎唸XD

造價243億！美秘研「B-21匿蹤轟炸機」多年　首次試飛畫面曝光

患者還在麻醉！印度醫開刀「沒人幫泡茶」暴怒　衝出手術室不幹了

若有解方願治理加薩　巴勒斯坦主席：加薩是建國不可分割一部分

冷氣開3天沒出門！　鄰報案驚見獨居男「伏屍廁所」飄異味

無人機反攻克里米亞　烏克蘭「擊沉2艘俄軍登陸艇」

馬克宏要以色列「停止殺害」加薩婦女嬰兒　認轟炸缺乏正當理由

加薩停火有望？傳哈瑪斯願「釋放平民」換停火　1條件讓以色列卻步

日本「明治牛奶」驗出微量動物用藥　回收逾4.4萬瓶

加薩平均每10分鐘就有1孩童喪命！　WHO譚德塞：沒有人安全

南韓遊行挺哈瑪斯！問拜登「今天殺幾個孩子」　呼籲停止血洗加薩

母洗腎出血...請鄰移車被嗆「你媽死了是你家的事」　孝子持棍揍人

姊妹租套房被拒！她不解「為何房東不讓2個人住」　過來人曝關鍵

丫頭「我是叫床聲最大的」！進診間體驗第一次…結局反轉：嚇到錢也不要

快訊／麟洋配挺進南韓大師賽冠軍戰　僅花30分鐘拍落台灣兄弟檔

白鹿周旋3男被拱當女帝！和張凌赫爆熱戀「私下甜互動曝光」

不是食物！好市多自曝商業機密　「最暢銷產品」好意外

快訊／高雄大樓工地驚傳意外！工人貼磁磚失足　9樓摔下當場慘死

天冷想吃鍋！　台電提醒電磁爐「5不」確認再使用

視線死角+不禮讓行人！花蓮遊覽車斑馬線撞行人　9旬翁命危

王子同框剛出生的百香果！威廉笑揭「合照內幕」：到底是什麼男人

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

國際熱門新聞

國3少女「爬窗逃家」幽會男友　墜樓慘死

女大生刷帳戶突然多3千萬元　73天瘋狂血拚

加薩女童「無麻醉」縫額頭　淒厲哭喊找媽媽

哈瑪斯願釋平民換停火　1條件讓以色列卻步

科技大廠勁揚　美股收紅391點

以軍：若見哈瑪斯分子自加薩醫院開火　將回擊殺之

外媒比較馬斯克和黃仁勳「3大差異」

日本誕生新島！海底火山爆發後從海面升起

印度聖河遭「毒泡沫」覆蓋！居民照喝不誤　超過2千萬人患病

美軍最高將領對「中國想武力奪台」存疑

英16歲少女「劇烈頭痛」3天後死亡！死因曝

白宮證實　拜習會15日登場

伊朗外長警告　加薩戰爭擴大無可避免

主婦全年無休太辛苦　丈夫每月發薪水

更多熱門

相關新聞

韓國遊行挺哈瑪斯　問拜登「今殺幾個孩子」

韓國遊行挺哈瑪斯　問拜登「今殺幾個孩子」

自從巴勒斯坦激進組織哈瑪斯10月7日針對以色列發動大規模突襲，導致1400人慘死、240多名人質被俘虜以後，以國軍隊旋即包圍加薩走廊、切斷燃料供應，同時展開地面作戰。對此，南韓首爾連續2天發起聲援加薩與巴勒斯坦人的抗議活動，民眾將手塗上紅漆，控訴援助以色列的美國拜登政府手染鮮血。

國3少女「爬窗逃家」幽會男友　墜樓慘死

國3少女「爬窗逃家」幽會男友　墜樓慘死

加薩女童「無麻醉」縫額頭　淒厲哭喊找媽媽

加薩女童「無麻醉」縫額頭　淒厲哭喊找媽媽

成大主辦首屆國防應用無人機挑戰賽頒獎

成大主辦首屆國防應用無人機挑戰賽頒獎

美媒：俄正在「回購」已售出軍火　埃及點頭

美媒：俄正在「回購」已售出軍火　埃及點頭

關鍵字：

國際焦點俄烏戰爭俄羅斯俄軍烏克蘭基輔無人機克里米亞

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

快訊／龍語申、何依霈結婚了！

00：54地牛翻身　一票人嚇壞狂刷「搖超久」

台灣第一YouTuber換人！10個月累積768萬訂閱

雪碧驚傳「又有私密片外流」！　截圖承認：我有拍

新郎迎娶傻眼伴娘團竟成「前任團」

7公司狂開發票...3年中獎5.9萬張　夫妻檔慘了

即／00:54台灣東部海域規模5.4地震　最大震度4級

快訊／恭喜44歲葉家妤生了！

Albee激戰一半「男友突要求cos寶可夢」

最擅長冷戰3星座！Top 1固執又有耐心

竹科IC設計經理猝死！同事開門嚇傻

真人版《幽遊白書》預告來了！負評逆轉了

女大生接手餐廳爆紅！被認出是球星女兒

小嫻移居屏東「每次給妳拍照的人是同居男友嗎」

遭強拉草叢性侵　女大喊2句話脫困

更多

最夯影音

更多
李多慧應援挑戰跳滑步舞　下秒變「原地跑」網笑翻

李多慧應援挑戰跳滑步舞　下秒變「原地跑」網笑翻
日本出現新島！海底火山爆發形成　罕見「誕生畫面」曝光

日本出現新島！海底火山爆發形成　罕見「誕生畫面」曝光

女捧138萬點完鈔少10萬　行員踢桌底...郵局：非蓄意

女捧138萬點完鈔少10萬　行員踢桌底...郵局：非蓄意

祈錦鈅「劇痛30小時」加拿大順產寶寶　「全裸抱寶寶？」她解釋：當地習慣！

祈錦鈅「劇痛30小時」加拿大順產寶寶　「全裸抱寶寶？」她解釋：當地習慣！

阮經天.林依晨都追過《流星花園》　周渝民見到F4時期老粉「都變媽媽了」

阮經天.林依晨都追過《流星花園》　周渝民見到F4時期老粉「都變媽媽了」

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

保庇天后王彩樺的牛肉場人生 20歲被老豬哥逼脫！

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面