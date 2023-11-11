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加薩學校醫院逾60人炸死！女童心碎哭喊　以色列駁：是哈瑪斯炸的

▲▼社交媒體上流傳加薩市希法醫院（Al-Shifa Hospital）11日10日發生爆炸後的慘況。（圖／翻攝自X）

▲社交媒體上流傳加薩市希法醫院（Al-Shifa Hospital）11日10日發生爆炸後的慘況影片，一名女童尖叫哭喊。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／綜合外電報導

以色列近日集中攻擊哈瑪斯最主要根據地加薩市（Gaza City）。據外媒報導，包含加薩最大的希法醫院（Al-Shifa Hospital）等三家醫療機構以及一所學校10日遭到空襲造成超過50人死亡，網路流傳女童在血腥現場哭喊等多段影片。但以色列軍方否認空襲，並稱希法醫院爆炸是由於一枚哈瑪斯發射失敗的砲彈所導致的。

根據法新社路透社等外媒報導，加薩官員表示，以色列導彈10日凌晨落在希法醫院外的空地造成13人死亡、數十人受傷，還破壞了印尼醫院（Indonesian Hospital）與納賽爾•蘭蒂西（Nasser Rantissi）兒科癌症醫院。

▲▼社交媒體上流傳加薩市希法醫院（Al-Shifa Hospital）11日10日發生爆炸後的慘況。（圖／翻攝自X）

▲網傳影片中，希法醫院門診區地上倒著許多重傷者，民眾試圖為他們止血。（圖／翻攝自X）

幾段網傳影片顯示，希法醫院外傳出爆炸聲，臨時帳篷裡的人們在暗夜中驚慌避難，空襲後有人倒在門診診所地上身亡，一名臉頰沾血的小女孩尖叫哭喊。世界衛生組織（WHO）發言人哈里斯（Margaret Harris）也在10日表示，希法醫院遭到「轟炸」（bombardment），加薩北部唯一提供兒科服務的蘭蒂西醫院也被嚴重轟炸。

另外，巴勒斯坦紅新月會聲稱，有以色列狙擊手向聖城醫院（Al-Quds Hospital）開槍，造成至少一人死亡。加薩北部奧達醫院（Al Awda Hospital）在臉書發布的聲明則指出，印尼醫院與奧達醫院附近遭空襲，造成10人受傷，2輛救護車嚴重受損而無法使用。

▲▼社交媒體上流傳加薩市希法醫院（Al-Shifa Hospital）11日10日發生爆炸後的慘況。（圖／翻攝自X）

▲▼網傳影片顯示，希法醫院外臨時搭建的帳篷區傳來爆炸聲，人們從睡夢中驚醒，地上出現血跡，還有人在協助受困者從變形的車輛內脫困。（圖／翻攝自X）

▲▼社交媒體上流傳加薩市希法醫院（Al-Shifa Hospital）11日10日發生爆炸後的慘況。（圖／翻攝自X）

除了醫療機構之外，加薩市一所學校也傳出遭到攻擊。希法醫院院長穆罕默德（Mohammad Abu Selmeyah）表示，以色列針對加薩市的布拉克學校（Al-Buraq school）發動攻擊導致50人死亡，遺體已被送至醫院，此前，在許多建築被毀後當地人正躲在這所學校避難。

針對希法醫院被轟炸的消息，以色列國防軍發言人赫克特（Richard Hecht）中校向CNN表示，以軍已收到相關襲擊報告，哈瑪斯在加薩的媒體辦公室立即宣稱是以軍發動的襲擊，但以軍對作戰系統進行檢查發現，擊中希法醫院的是一枚由哈瑪斯在加薩內部所發射失敗的砲彈，其原先的打擊目標是在附近行動的以軍部隊。

▼社交媒體上的影片宣稱，希法醫院10日被炸後，一名剛動完截肢手術的女性與其他傷患被迫離開醫院。（圖／翻攝自X）

▲▼社交媒體上流傳一段影片宣稱，加薩市希法醫院（Al-Shifa Hospital）11日10日被炸後，一名剛動完截肢手術的女性與其他傷患被迫離開醫院。（圖／翻攝自X）

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