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馬斯克狠裁推特8成員工！　外媒比較他和黃仁勳「3大差異」

▲▼黃仁勳、馬斯克兩人對於AI和遠距工作等領域有著截然不同的看法。（圖／路透）

▲黃仁勳、馬斯克兩人對於AI和遠距工作等領域有著截然不同的看法。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著全球對於人工智慧（AI）需求激增，輝達（NVIDIA）打開知名度，使其市值超越1億美元，超過市值6900億美元的特斯拉，其執行長黃仁勳也受到全球矚目。近日，某美國商業雜誌將黃仁勳和特斯拉執行長馬斯克進行比較，發向兩人在3大領域問題的想法上大相逕庭，其中馬斯克認為AI的發明會使更多人失去工作。

根據美國商業雜誌《財星》（FORTUNE），輝達執行長黃仁勳與特斯拉執行長馬斯克兩人，對於AI是否會影響人類生活、甚至讓部分人丟失工作的議題上，有著不一樣的看法，雖然馬斯克在特斯拉第2季財報電話會議上透露，其下汽車製造商大量使用輝達生產的零件，但他對AI的看法比起黃仁輝更悲觀。

馬斯克9日在英國人工智慧安全峰會表示，「總有一天，AI會讓所有人類不再需要工作，因為AI最終將會擁有『比最聰明人類更聰明』的東西，而AI可能具備歷史上最具顛覆性的力量，因此未來的挑戰之一將是，人類如何找尋生活的意義。」

不過，黃仁勳前幾周接受《Acquired Podcast》專訪時卻表達截然不同的看法，他認為AI可能反而將創造出更多的就業機會，因為生產力所帶來的繁榮，將讓企業取得成功後選擇雇用更多元工，進而將業務擴展至更多的領域，「只要有更多領域可以拓展，在科技、藥物、零售、娛樂、運輸等項目開發上有新的想法，生產力提高後會讓更多人受到雇用。」

黃仁勳認為，儘管部分人士可能真的因為AI而生去工作，但這些人更可能失去工作給另一個使用AI的人，「今天的行業比起1000年前擁有更巨大的規模，因為人類顯然有很多想法。儘管工作確實將產生變化，但我猜測我們實際上將擁有更多就業機會，因為我們會創造出更多工作。」

至於在遠距工作上，馬斯克與黃仁勳也呈現出截然不同的看法。報導指出，馬斯克對於遠距工作的態度比起黃仁勳更加苛刻，因為馬斯克認為遠距工作的職員只會「假裝工作」，因此疫情後發布重返辦公室的命令，許多知名CEO接受馬斯克的思維模式；然而，黃仁勳卻表示，對於職員如何選擇混和工作環境，他都欣然接受。

另外，在裁員議題上，馬斯克去年年底收購社群平台X（前稱推特）以後，便大開殺戒裁撤80%的員工，甚至一度嘲笑遭到解雇的殘疾職員，在爆發爭議後才緊急認錯，不過之後就很快因為福利制度的欠缺和解雇方式而使公司面臨一系列法律訴訟；不過，輝達卻避免了科技業最常見的大規模裁員。

黃仁勳接受專訪時表示，「今天我所擔憂的事情，其實和我成立公司之初一樣，那就是是否使員工感到失望。你有很多人會選擇加入你的公司，那是因為他們選擇相信你所引領的希望與夢想，並做為實踐自己希望和夢想的圭臬。你希望他們能夠建立起一個偉大的生活，同時協助你建立起一間偉大的企業。」

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