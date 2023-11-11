　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

生日淪忌日！陸國3少女「爬窗逃家」幽會男友　墜樓屍掛雨棚慘死

▲▼中國福建省一名少女半夜爬窗企圖幽會男友，最後不慎墜樓慘死。（圖／翻攝自X）

▲中國福建省一名少女半夜爬窗企圖幽會男友，最後不慎墜樓慘死。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合報導

中國福建省發生一起遺憾的悲劇！一名國中3年級的少女想要趁著生日，和男友出門幽會，不過她擔憂行跡敗露、慘遭父母發現，於是只能選擇從9樓住家窗戶爬出去，豈料過程中卻「一失足成千古恨」，撞破遮雨棚慘死，父親得知後氣得要揍女兒的男友。

根據《農民頻道》，這起悲劇發生在中國福建省南平市松溪縣，該名國三少女趁著夜深人靜、想要從9樓的住家窗戶爬出去，一名友人透露，其實當天正好是少女的生日，少女的男朋友想要約她出門約會，因此少女才會興沖沖地準備出門，然而她怕會被父母發現，於是只好選擇爬窗。

社群平台X（前稱推特）一名網友透露，少女不敢從玄關大門外出，只能選擇爬窗的方式，然而卻好死不死地失足墜樓，頭部朝下撞破了遮雨棚，整個屍體懸掛在棚架上，而鮮血就這麼往樓下滴，直到最後其他路過的民眾因為無故被鮮血滴到，頭往屋頂上看，才驚覺該名少女懸掛在遮雨棚棚架上慘死，因此報警求援。

即便消防隊員趕到現場，將該名少女救下，但少女早就先走一步、一命嗚呼了。

最後，少女的男友才趕到警局作筆錄，坦言對於女友從窗戶爬出去的情況是知情的，因為早前女友已經做過很多次類似舉動，只是這次剛好不慎失足死亡。對此，少女的父親氣到想要上前毆打一頓，不過卻遭現場人士攔阻。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
快訊／《一家團圓》CP成真！　龍語申、何依霈結婚了
快訊／遭控飆罵7字髒話　柯文哲親自還原：應該是「慘了、靠夭」
快訊／馬英九、韓國瑜挺全民調　柯文哲：雙方幕僚會開始作業
快訊／國1北上4車連環撞！　車流塞爆
半夜地牛翻身！　全台有感原因曝
下周挑戰生成今年第17號颱風「鯉魚」！　路徑出爐
快訊／北北基4縣市豪大雨特報！　警戒到入夜
「每次給妳拍照的人是同居男友嗎」！　小嫻一次全說了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬斯克狠裁推特8成員工！　外媒比較他和黃仁勳「3大差異」

以色列下修哈瑪斯突襲致死數　從1400人減至1200人

生日淪忌日！陸國3少女「爬窗逃家」幽會男友　墜樓屍掛雨棚慘死

被迫選擇痛或痛死！加薩女童「無麻醉」縫額頭　淒厲哭喊找媽媽

科技大廠勁揚　美股收紅391點

以軍：若見哈瑪斯分子自加薩醫院開火　將回擊殺之

白宮證實拜習會15日登場　美國官員：拜登將關切北京干預台大選

補俄軍庫存　美媒：俄正在「回購」已售出軍火！埃及點頭下月交付

夏威夷驚現夢幻粉紫水塘　專家分析：乾旱是背後成因

主婦全年無休太辛苦！她當家中經理　丈夫每月發薪水還給福利

李多慧應援挑戰跳滑步舞　下秒變「原地跑」網笑翻

日本出現新島！海底火山爆發形成　罕見「誕生畫面」曝光

女捧138萬點完鈔少10萬　行員踢桌底...郵局：非蓄意

祈錦鈅「劇痛30小時」加拿大順產寶寶　「全裸抱寶寶？」她解釋：當地習慣！

阮經天.林依晨都追過《流星花園》　周渝民見到F4時期老粉「都變媽媽了」

發文挺Joeman卻被質疑「雙標」　Cheap喊抹黑：希望他快站起來

同事來探病「模仿男模進場」　下秒大跳熱舞...她傻眼摀臉

車禍做筆錄別隨便回「時速」　律師曝：除非很確定限速！

南韓陷臭蟲危機「全國30起通報」　台灣專家曝居家防治方法

趙露思「免費辦生日會」翻唱《第一天》　走音翻車...被網嘲：這歌一定要唱嗎！

馬斯克狠裁推特8成員工！　外媒比較他和黃仁勳「3大差異」

以色列下修哈瑪斯突襲致死數　從1400人減至1200人

生日淪忌日！陸國3少女「爬窗逃家」幽會男友　墜樓屍掛雨棚慘死

被迫選擇痛或痛死！加薩女童「無麻醉」縫額頭　淒厲哭喊找媽媽

科技大廠勁揚　美股收紅391點

以軍：若見哈瑪斯分子自加薩醫院開火　將回擊殺之

白宮證實拜習會15日登場　美國官員：拜登將關切北京干預台大選

補俄軍庫存　美媒：俄正在「回購」已售出軍火！埃及點頭下月交付

夏威夷驚現夢幻粉紫水塘　專家分析：乾旱是背後成因

主婦全年無休太辛苦！她當家中經理　丈夫每月發薪水還給福利

快訊／傳「7字髒話」飆陳智菡　柯文哲還原原句：應該是講慘啊！靠腰

千人「騎遇福爾摩沙」今起動　427海外自行車友旅行台灣

全民調如何執行？　趙少康建議：「柯侯」要讓「侯柯」5％

出租套房成分裝工廠　Hello Kitty包裡全是毒品...短褲美魔女栽了

快訊／龍語申、何依霈結婚了！　《一家團圓》CP成真：我們認定彼此

快訊／遭控飆罵7字髒話　柯文哲親自還原：應該是「慘了、靠夭」

華為新機也救不了　中芯第3季淨利「大跌8成」

人妻3個月外遇3男　被夫抓包喊「只是在賭氣」

0歲開始存股！「18年複利計畫」幫兒滾出近千萬資產

「注音符號郵票第2輯」11／16發行　面額6元！10款圖案簡介曝

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

國際熱門新聞

女大生刷帳戶突然多3千萬元　73天瘋狂血拚

加薩女童「無麻醉」縫額頭　淒厲哭喊找媽媽

國3少女「爬窗逃家」幽會男友　墜樓慘死

科技大廠勁揚　美股收紅391點

以軍：若見哈瑪斯分子自加薩醫院開火　將回擊殺之

日本誕生新島！海底火山爆發後從海面升起

印度聖河遭「毒泡沫」覆蓋！居民照喝不誤　超過2千萬人患病

白宮證實　拜習會15日登場

英16歲少女「劇烈頭痛」3天後死亡！死因曝

伊朗外長警告　加薩戰爭擴大無可避免

主婦全年無休太辛苦　丈夫每月發薪水

美媒：俄正在「回購」已售出軍火　埃及點頭

罕病女被母用K他命　Netflix紀錄片主角勝訴爆哭

櫻花妹販售戀愛指南　5種男人易上鉤

更多熱門

相關新聞

加薩女童「無麻醉」縫額頭　淒厲哭喊找媽媽

加薩女童「無麻醉」縫額頭　淒厲哭喊找媽媽

自從巴勒斯坦激進組織哈瑪斯10月7日針對以色列發動大規模突襲，導致1400人慘遭殺害以後，以色列便集結大軍包圍、封鎖加薩走廊，旋即展開地面作戰。在水電與燃料供應斷炊後，加薩走廊面臨人道危機，醫院只能在缺乏麻醉藥的情況下進行手術，一名小女童淒厲哭喊「媽媽、媽媽」，大人只能唸可蘭經安慰。

即／女國中生16樓墜下！無呼吸心跳

即／女國中生16樓墜下！無呼吸心跳

中國擬在阿曼建「中東軍事基地」　拜登獲悉

中國擬在阿曼建「中東軍事基地」　拜登獲悉

砲轟加薩　以色列人堅信「這是正義之戰」

砲轟加薩　以色列人堅信「這是正義之戰」

拜登：尚未與納坦雅胡通話

拜登：尚未與納坦雅胡通話

關鍵字：

國際焦點墜樓

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

00：54地牛翻身　一票人嚇壞狂刷「搖超久」

台灣第一YouTuber換人！10個月累積768萬訂閱

雪碧驚傳「又有私密片外流」！　截圖承認：我有拍

7公司狂開發票...3年中獎5.9萬張　夫妻檔慘了

即／00:54台灣東部海域規模5.4地震　最大震度4級

新郎迎娶傻眼伴娘團竟成「前任團」

竹科IC設計經理猝死！同事開門嚇傻

女大生接手餐廳爆紅！被認出是球星女兒

最擅長冷戰3星座！Top 1固執又有耐心

高麗菜「1類人」少碰！吃對5大功效：能防骨鬆

限速40「GTR開89公里」被吊照　車主：GTR之恥

網傳柯文哲7字髒話影片曝　她FB遭洗版

女警忙整天遭罵「吃什麼飯」！哭到頭暈送醫

賤賣黃金車牌　監理人員遭懲戒

By2 Yumi「堅持3運動」練出超狂螞蟻腰：真神奇

更多

最夯影音

更多
李多慧應援挑戰跳滑步舞　下秒變「原地跑」網笑翻

李多慧應援挑戰跳滑步舞　下秒變「原地跑」網笑翻
日本出現新島！海底火山爆發形成　罕見「誕生畫面」曝光

日本出現新島！海底火山爆發形成　罕見「誕生畫面」曝光

女捧138萬點完鈔少10萬　行員踢桌底...郵局：非蓄意

女捧138萬點完鈔少10萬　行員踢桌底...郵局：非蓄意

祈錦鈅「劇痛30小時」加拿大順產寶寶　「全裸抱寶寶？」她解釋：當地習慣！

祈錦鈅「劇痛30小時」加拿大順產寶寶　「全裸抱寶寶？」她解釋：當地習慣！

阮經天.林依晨都追過《流星花園》　周渝民見到F4時期老粉「都變媽媽了」

阮經天.林依晨都追過《流星花園》　周渝民見到F4時期老粉「都變媽媽了」

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

保庇天后王彩樺的牛肉場人生 20歲被老豬哥逼脫！

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面