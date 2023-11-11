生日淪忌日！陸國3少女「爬窗逃家」幽會男友　墜樓屍掛雨棚慘死

▲中國福建省一名少女半夜爬窗企圖幽會男友，最後不慎墜樓慘死。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合報導

中國福建省發生一起遺憾的悲劇！一名國中3年級的少女想要趁著生日，和男友出門幽會，不過她擔憂行跡敗露、慘遭父母發現，於是只能選擇從9樓住家窗戶爬出去，豈料過程中卻「一失足成千古恨」，撞破遮雨棚慘死，父親得知後氣得要揍女兒的男友。

根據《農民頻道》，這起悲劇發生在中國福建省南平市松溪縣，該名國三少女趁著夜深人靜、想要從9樓的住家窗戶爬出去，一名友人透露，其實當天正好是少女的生日，少女的男朋友想要約她出門約會，因此少女才會興沖沖地準備出門，然而她怕會被父母發現，於是只好選擇爬窗。

社群平台X（前稱推特）一名網友透露，少女不敢從玄關大門外出，只能選擇爬窗的方式，然而卻好死不死地失足墜樓，頭部朝下撞破了遮雨棚，整個屍體懸掛在棚架上，而鮮血就這麼往樓下滴，直到最後其他路過的民眾因為無故被鮮血滴到，頭往屋頂上看，才驚覺該名少女懸掛在遮雨棚棚架上慘死，因此報警求援。

即便消防隊員趕到現場，將該名少女救下，但少女早就先走一步、一命嗚呼了。

最後，少女的男友才趕到警局作筆錄，坦言對於女友從窗戶爬出去的情況是知情的，因為早前女友已經做過很多次類似舉動，只是這次剛好不慎失足死亡。對此，少女的父親氣到想要上前毆打一頓，不過卻遭現場人士攔阻。

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