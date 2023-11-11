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被迫選擇痛或痛死！加薩女童「無麻醉」縫額頭　淒厲哭喊找媽媽

▲▼加薩走廊遭以軍包圍缺乏基本醫療物資，希法醫院只能被迫在缺乏麻醉藥的情況下為病患進行手術。（圖／路透）

▲加薩走廊遭以軍包圍缺乏基本醫療物資，希法醫院只能被迫在缺乏麻醉藥的情況下為病患進行手術。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

自從巴勒斯坦激進組織哈瑪斯10月7日針對以色列發動大規模突襲，導致1400人慘遭殺害以後，以色列便集結大軍包圍、封鎖加薩走廊，旋即展開地面作戰。在水電與燃料供應斷炊後，加薩走廊面臨人道危機，醫院只能在缺乏麻醉藥的情況下進行手術，一名小女童淒厲哭喊「媽媽、媽媽」，大人只能唸可蘭經安慰。

根據《路透社》，自從以色列國防軍針對加薩走廊實施連番的毀滅性報復空襲以後，加薩出現許多受到輕重傷的巴勒斯坦人，不僅許多民宅等基本民生設施遭到空襲摧毀，就連加薩南部的阿里阿拉伯醫院（Al Ahli Arab Hospital）也發生大爆炸，造成471人死亡。

哈瑪斯控訴是以軍空襲所為；以色列則反咬，是哈瑪斯發射飛彈失敗所致。

▲▼女童達雅在缺乏麻醉藥下，接受醫院的簡易手術，痛得淒厲哭喊。（圖／路透）

▲▼女童達雅在缺乏麻醉藥下，接受醫院的簡易手術，痛得淒厲哭喊。（圖／路透，下同）

▲▼女童達雅在缺乏麻醉藥下，接受醫院的簡易手術，痛得淒厲哭喊。（圖／路透）

阿里阿拉伯醫院約250名傷者被送往只有12間手術室的希法醫院（Al Shifa），這些病患需要接受截肢、截指、大面積縫合等手術，甚至還有嚴重燒燙傷的病患。

其中，一名在8日空襲中額頭受傷的女童達雅（Orheen Al-Dayah），更因為醫院缺乏麻醉藥，因此只能在缺乏麻醉藥的情況下，接受醫療團隊的手術，只見她的家人、醫護團隊壓住女童達雅身體各處，令女童別亂動。

達雅只能淒厲哭喊著「媽媽、媽媽」。護士哈薩因（Abu Emad Hassanein）回憶，這是她從醫以來最慘烈的一段記憶，短時間內湧入的大量傷患，只能被迫在缺乏麻醉藥的情況下，接受縫合、清瘡等手術，這些疼痛甚至是年輕的病患所無法忍受，「有時我們只能讓病患咬著無菌紗布止痛」。

幸好女童最後成功完成手術，包著紗布的她手上拿著零時，已然平靜。

▲▼女童達雅在缺乏麻醉藥下，接受醫院的簡易手術，痛得淒厲哭喊。（圖／路透）

▲▼女童達雅在缺乏麻醉藥下，接受醫院的簡易手術，痛得淒厲哭喊。（圖／路透）

至於另一名中年男子泰爾（Nemer Abu Thair），則因為空襲導致背部受傷，必須換上敷藥。他透露，當初醫院在為他進行手術時，因為缺乏麻醉藥，因此沒有給他止痛，「我痛到只能逼迫著自己背誦《可蘭經》。」

希法醫院院長穆罕默德（Mohammad Abu Selmeyah）表示，「當大量傷患被送進醫院來，我們別無選擇，只能在地板上處理他們，且沒有足夠的止痛藥。如果我們等著一個一個進行手術，指混失去很多傷患的性命。我們被迫在沒有麻醉的地面進行手術，或使用簡單的麻醉、弱效止痛藥來挽救性命。」

另外，加薩走廊南部漢尤尼斯的納塞爾醫院（Nasser Hospital），當地院長透露，在戰爭初期時，有一段時間醫院麻醉藥劑供應完全耗盡，直到人道主義援助卡車被允許進入加薩為止，「有些手術必須在沒有麻醉的情況進行，包括婦女接受剖腹生產，我們也被迫以這種方式對燒燙傷患者進行手術，即便醫療團隊試圖盡力使用藥效較弱的藥物為病患減輕痛苦，但這仍遠遠不夠。」

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