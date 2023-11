南韓遊行挺哈瑪斯！問拜登「今天殺幾個孩子」　呼籲停止血洗加薩

▲南韓公民團體9日聚集在首爾光化門,手上塗著紅漆,呼籲「手染鮮血」的美國促使以色列停止對於加薩的種族屠殺。(圖/路透,下同)

記者羅翊宬/綜合外電報導

自從巴勒斯坦激進組織哈瑪斯10月7日針對以色列發動大規模突襲,導致1400人慘死、240多名人質被俘虜以後,以國軍隊旋即包圍加薩走廊、切斷燃料供應,同時展開地面作戰。對此,南韓首爾連續2天發起聲援加薩與巴勒斯坦人的抗議活動,民眾將手塗上紅漆,控訴援助以色列的美國拜登政府手染鮮血。

根據韓媒《MediaToday》,在美國國務卿布林肯9日和南韓外交部長朴振展開會談的這一天,南韓多達90多個公民團體組成「和巴勒斯坦人站在一塊的韓國市民社會緊急行動」、以及左傾團體「打開和平統一的人們」於該日下午1時30分,在首爾光化門南韓外交部大門發起集會遊行,呼籲美國拜登政府停止援助對於巴勒斯坦人的種族屠殺。

美國駐南韓大使館,也位於首爾光化門廣場。

警方則在人行道、車道、外交部大門設置路障,約60至70名警力在現場實施監控。至於現場則有美聯社、法新社、路透社、韓媒KBS與京鄉新聞派攝影記者拍攝。

當布林肯與美國國務院幕僚9日下午1時49至52分,從中央政府首爾廳舍透過人行陸橋前往外交部所在的別館時,這些聲援巴勒斯坦的抗議人群立刻向美方官員亮出漆上紅漆的雙手,象徵著手染鮮血的美國政府,他們呼籲美國應該立刻促使雙方休戰,同時停止種族屠殺,「美國,你們躲都躲不掉!」

公民團體表示,「全世界正目睹一場種族屠殺正在展開,(加薩走廊)因為以色列的封鎖而導致電力、燃料、糧食、水、醫療藥品等嚴重缺乏,加薩超過一半以上的醫院被迫關閉,至於剩下的醫院則湧入大量傷患,醫療體系瀕臨崩潰!」

▲▼南韓公民團體與伊斯蘭宗教人士10日參與首爾清真寺前的遊行,呼籲埃及開放拉法過境點。(圖/達志影像/美聯社)

公民團體怒批美國向以色列輸出武器,「美國在聯合國安理會『立刻休戰』的決議均持反對意見。同時,美國還批准向以色列輸出在加薩使用的全球衛星定位系統制導炸彈、155mm砲彈等各種武器,甚至美國議會還正在審理規模達14億美元的軍援案。美國是全球向以色列輸出最多武器的國家,這些武器被用於屠殺巴勒斯坦平民。」

遊行民眾手持畫著拜登肖像的標語,「請問喬(種族滅絕,genocide)·拜登,今天您殺掉多少個加薩的孩童?」,其他人則手持標語聲援巴勒斯坦人,呼籲以色列停止對加薩民眾的種族屠殺。

▲聲援巴勒斯坦人的南韓公民團體手持標語,「請問拜登您今天打算殺掉多少孩童?」(圖/達志影像/美聯社)

另外,南韓聲援巴勒斯坦人的36個公民團體則於昨日(10)下午,在首爾市龍山區梨泰院的首爾中央清真寺一帶展開集會遊行,活動在中午晌禮結束後的下午1時30分展開,他們手持巴勒斯坦旗,喊著「解放加薩」、「擊敗以色列」等口號,行經梨泰院站2號出口。

參加遊行隊伍的男女老少異口同聲喊著,「從河流(約旦河)到大海(地中海),巴勒斯坦將獲得自由」(From the river to the sea, Palestine will be free)的口號,並一路行走至埃及駐南韓大使館,要求埃及開放與加薩走廊接壤的拉法過境點,呼籲解除對於加薩走廊的封鎖。

►聲援哈瑪斯!韓國勞團攜穆斯林上街 抗議以色列「虐殺」加薩平民