南韓遊行挺哈瑪斯！問拜登「今天殺幾個孩子」　呼籲停止血洗加薩

▲南韓公民團體9日聚集在首爾光化門，手上塗著紅漆，呼籲「手染鮮血」的美國促使以色列停止對於加薩的種族屠殺。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

自從巴勒斯坦激進組織哈瑪斯10月7日針對以色列發動大規模突襲，導致1400人慘死、240多名人質被俘虜以後，以國軍隊旋即包圍加薩走廊、切斷燃料供應，同時展開地面作戰。對此，南韓首爾連續2天發起聲援加薩與巴勒斯坦人的抗議活動，民眾將手塗上紅漆，控訴援助以色列的美國拜登政府手染鮮血。

根據韓媒《MediaToday》，在美國國務卿布林肯9日和南韓外交部長朴振展開會談的這一天，南韓多達90多個公民團體組成「和巴勒斯坦人站在一塊的韓國市民社會緊急行動」、以及左傾團體「打開和平統一的人們」於該日下午1時30分，在首爾光化門南韓外交部大門發起集會遊行，呼籲美國拜登政府停止援助對於巴勒斯坦人的種族屠殺。

美國駐南韓大使館，也位於首爾光化門廣場。

警方則在人行道、車道、外交部大門設置路障，約60至70名警力在現場實施監控。至於現場則有美聯社、法新社、路透社、韓媒KBS與京鄉新聞派攝影記者拍攝。

當布林肯與美國國務院幕僚9日下午1時49至52分，從中央政府首爾廳舍透過人行陸橋前往外交部所在的別館時，這些聲援巴勒斯坦的抗議人群立刻向美方官員亮出漆上紅漆的雙手，象徵著手染鮮血的美國政府，他們呼籲美國應該立刻促使雙方休戰，同時停止種族屠殺，「美國，你們躲都躲不掉！」

公民團體表示，「全世界正目睹一場種族屠殺正在展開，（加薩走廊）因為以色列的封鎖而導致電力、燃料、糧食、水、醫療藥品等嚴重缺乏，加薩超過一半以上的醫院被迫關閉，至於剩下的醫院則湧入大量傷患，醫療體系瀕臨崩潰！」

▲▼南韓公民團體與伊斯蘭宗教人士10日參與首爾清真寺前的遊行，呼籲埃及開放拉法過境點。（圖／達志影像／美聯社）

公民團體怒批美國向以色列輸出武器，「美國在聯合國安理會『立刻休戰』的決議均持反對意見。同時，美國還批准向以色列輸出在加薩使用的全球衛星定位系統制導炸彈、155mm砲彈等各種武器，甚至美國議會還正在審理規模達14億美元的軍援案。美國是全球向以色列輸出最多武器的國家，這些武器被用於屠殺巴勒斯坦平民。」

遊行民眾手持畫著拜登肖像的標語，「請問喬（種族滅絕，genocide）·拜登，今天您殺掉多少個加薩的孩童？」，其他人則手持標語聲援巴勒斯坦人，呼籲以色列停止對加薩民眾的種族屠殺。

▲聲援巴勒斯坦人的南韓公民團體手持標語，「請問拜登您今天打算殺掉多少孩童？」（圖／達志影像／美聯社）

另外，南韓聲援巴勒斯坦人的36個公民團體則於昨日（10）下午，在首爾市龍山區梨泰院的首爾中央清真寺一帶展開集會遊行，活動在中午晌禮結束後的下午1時30分展開，他們手持巴勒斯坦旗，喊著「解放加薩」、「擊敗以色列」等口號，行經梨泰院站2號出口。

參加遊行隊伍的男女老少異口同聲喊著，「從河流（約旦河）到大海（地中海），巴勒斯坦將獲得自由」（From the river to the sea, Palestine will be free）的口號，並一路行走至埃及駐南韓大使館，要求埃及開放與加薩走廊接壤的拉法過境點，呼籲解除對於加薩走廊的封鎖。

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