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借鑑以色列慘痛經驗！南韓擬廢除「919軍事協議」　將和美防長協商

▲▼南韓新任國防部長申源湜。（圖／CFP）

▲南韓新任國防部長申源湜。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

隨著巴勒斯坦激進組織哈瑪斯10月7日針對以色列發動陸海空大規模突襲，以發射5000枚火箭彈的方式，導致以色列鐵穹防空系統失靈，引發全球對於國防安全的高度關注。對此，南韓內部認為必須引以為戒，對於北韓（朝鮮）可能透過火箭彈或短程導彈突襲的情勢加以提防，因此必須廢除《919軍事協議》。

南韓前總統文在寅、北韓最高領導人金正恩曾於2018年9月19日在北韓首都平壤簽署《919共同宣言》，當中還提及兩韓的軍事協議，包括全面停止陸海空一切的敵對行為、停止軍事分界線附近的軍演、設定飛行禁區等。

自從哈瑪斯與以色列爆發衝突後，今年10月初上任的南韓國防部長申源湜便在記者會上，提及文在寅任內和北韓所簽署的《919軍事協議》，有可能會為南韓國防帶來阻礙，限縮南韓國軍針對北韓長射程砲（火箭砲）等軍事目標的監視與偵察能力，因此南韓必須儘速宣布協議無效。

根據《韓聯社》，繼美國國務卿布林肯9日訪韓、與南韓外交部診朴振展開會談以後，美國國防部長奧斯汀也將於13日訪韓，並在首爾與申源湜進行美韓國防安全保障協議會（SCM），南韓國防部高層關係人士透露，預計美韓雙方將針對「南韓是否該單方面撕毀919軍事協議」的必要性交換意見。

其實，布林肯稍早訪韓時便在聯合記者會上透露，他曾在和朴振的會談中討論到南北韓之間簽署的《919軍事協議》。

申源湜預計將在和奧斯汀會談時親自說明廢除該協議的必要性，他曾在10月27日接受國會質詢時透露，美方曾對廢除協議表達正面意見，因此一旦美方最終表示同意，則南韓政府內部將加快談論相關進程的腳步。

不過南韓內部也有部分人士反對退出《919軍事協議》，認為北韓最近並無重大的軍事挑釁行為，且自從9月13日以後已將近2個月未再試射彈道飛彈，因此一旦南韓宣布退出協議，雖然外界皆認為北韓過去並未如實履行協議，但此舉恐怕會形成南韓單方面撕毀協議的局面，預料將引起南韓政治與外交層面上的負擔。

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