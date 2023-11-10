白宮證實拜習會15日登場　美國官員：拜登將關切北京干預台大選

▲白宮今天證實，美國總統拜登與中國國家主席習近平將在15日面對面會晤。圖為2022年2人在G20領袖峰會會面。（圖／路透）



中央社

白宮今天證實，美國總統拜登與中國國家主席習近平將於15日在舊金山會晤。美國資深官員指出，拜登將利用機會向中國表達高度關切北京干預台灣選舉，也會表達對中國在台海軍事行動的擔憂。

白宮證實，拜登（Joe Biden）與習近平將在15日利用亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會機會於舊金山舉行雙邊會談。這將是兩人繼去年11月在印尼峇里島20國集團（G20）峰會場邊會談後，睽違一年後再次面對面會晤。

美國資深官員表示，此次會談的目標在試圖採取行動，穩定美中關係，消除部分誤解，包括美中雙邊關係、開放溝通管道與持續負責任管理競爭的重要性等都將會是討論的議題。

另一位資深官員指出，拜登與習近平也將討論雙邊關係的戰略方向，以及保持包括軍事在內的開放溝通管道的重要性；俄烏戰爭與以巴衝突、氣候變遷與毒品氾濫等議題也都會討論。

此外，兩人也會討論雙方有分歧的議題，包括人權、台海、南海以及為美國企業與勞工提供公平、公正競爭環境等。

這名官員強調，美國對中政策未變，儘管期望美中關係穩定且開放溝通管道，但美國仍持續與中國競爭，並會採取行動確保國家安全，持續專注於建立夥伴關係與聯盟以及推動在美國投資。

值得注意的是，台灣即將在明年一月舉行總統大選，中國近來在台海周邊的軍事挑釁行動也持續增加。資深官員指出，美方會利用機會向中國重申美國一中政策，亦即維持台海現狀並確保和平穩定，並向中國表明任何對台灣選舉的行動或干涉都將引發美方極度強烈的關切，但也會重申美方不支持台灣獨立的長期政策。

這名官員指出，美方在公開與私下場合都清楚表明，十分關切中國對台灣選舉的干預，也計劃在這次會談中再次傳達這項訊息。

另一位官員也指出，數十年來，中國對台灣選舉的干預令人印象深刻，美方不僅堅決反對這樣的行為，也對中國增加在台灣周圍的軍事行動感到擔憂。這樣的行動前所未見，危險且挑釁。這些行動破壞台海和平穩定，不只台海擔憂，也引發整個印太區域擔憂，拜登會在下週的舊金山會晤中再次提出這樣的觀點。