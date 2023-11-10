72歲老翁「襲胸強吻」企圖性侵76歲寡婦！備份鑰匙成犯案關鍵

▲被害人小叔說明男子企圖性侵的犯案經過。（圖／取自中國報，下同）



記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞彭亨州文冬市發生76歲老婦人遭性侵未遂的事件。根據受害者陳述，鄰居偷偷使用備份鑰匙，闖入被害人家中後，扒光對方上衣並襲胸與強吻，而老婦人因掙扎呼吸困難，男子擔憂鬧出人命才連忙逃跑。目前警方已接獲通報，並對嫌疑人展開訊問。

根據《中國報》報導，76歲被害老婦人的丈夫23年前去世，多年後獨生子也離開人世，此後便一直獨自居住。而她丈夫的弟弟陳蘇雖然與家人長期居住於新加坡，但仍主動負擔大嫂的生活費，並在事發後隨即趕回家鄉。

陳蘇表示，涉嫌性侵未遂的72歲老翁就住在大嫂對面，2021年12月文冬市曾經發生大水災，導致住家被破壞，因此曾經請嫌犯協助整修房子。不僅如此，此後也曾多次請他協助維修，沒想到男子卻疑似趁此機會備份大嫂家中的鑰匙。

根據被害人陳述，事發當晚鄰居使用備份鑰匙打開家中4道鎖，並闖入受害人所在的房間企圖性侵，他當場在床上將老婦人的上衣脫掉，隨後襲胸強吻，被害人不斷推開男子，一邊拉著自己的褲子，並大動作掙扎，導致一度呼吸困難。男子見狀，擔憂鬧出人命，馬上逃跑。

受害老婦人事後受到嚴重驚嚇而鬱鬱寡歡，直到被另一名80歲女鄰居安撫後，才道出事件真相。陳蘇與妻子得知此事後，隨即返回文冬市協助處理，並帶她到警局報案。由於受害者驚嚇過度，已經不記得確切案發日期，只知道時間介於9月22日至29日之間。警方目前已經受理該案，並傳喚涉案的陳姓鄰居到警局說明。