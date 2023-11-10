櫻花妹販售「戀愛詐騙教導指南」海撈3億日圓　公開5種男人易上鉤

▲渡邊真衣。（圖／YouTube截圖）

圖文／CTWANT

日本有名女子在網上販售「戀愛詐騙教導指南」，書中內容竟是教女生如何在不發生肉體關係的情況下，成功騙取男性的金錢，她還整理了有哪5種人最容易受騙。誇張的是她本人透過這手法騙取超過3億日圓（約新台幣6413萬元），有讀者更從2名男性身上騙取共約1065萬日圓（約新台幣227萬元）。而女子在8月時被警方依照協助、教唆詐騙罪嫌逮捕，日前此案件正進行初次審理。

25歲的渡邊真衣起初是因為自己在沉迷於牛郎後，難以償還債務，而後向自己以前任職風俗店的客人尋求金錢援助，成功得到金錢後，她將相關經驗整理起來，寫成了「戀愛詐騙教導指南」在網上販售，一套手冊共有3本，售價為2萬8千日圓（約新台幣5986元），渡邊說賣手冊的收入共有1993萬日圓（約新台幣426萬元）。

書中內容則包括，分享她與多名男人交往的經驗、教女生如何在不發生肉體關係的情況下，成功騙取男性的金錢等，她甚至整理了騙錢時的3大重點，首先要瞭解對方的一切，好讓對方開始有信任感，第二，要時時暗示自己的經濟環境不好，並向對方展現柔弱的一面，但要在對方第一次出錢時「假裝」拒絕，第三，要感激對方的付出，這樣才能滿足男性的虛榮心。

不僅如此，渡邊更在書中公開了有哪5種人最容易受騙，第一種是孤獨的人，第二種是沒有特別興趣的人，第三種是從來沒有被別人依賴過的人，第四種是愛情經驗少的人，第五種則是有不擅長理財的人。

書籍推出後，名古屋有名20歲的讀者更成功從2名男性身上騙取共約1065萬日圓（約新台幣227萬元），並於去年遭警方以詐騙罪起訴，警方而後調查到該女子就是參照「戀愛詐騙教導指南」，並於8月時依照協助、教唆詐騙罪嫌逮捕渡邊，隨後渡邊坦承了罪行，日前此案件正進行初次審理。

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