夏威夷驚現夢幻粉紫水塘　專家分析：乾旱是背後成因

實習記者任庭儀/編譯

美國夏威夷毛伊島(Maui)一個野生動物保護區的池塘呈現泡泡糖般的粉紫色,就像電影《芭比》中的夢幻場景,吸引遊客爭相前往參觀。專家分析,此現象可能是乾旱導致,並警告民眾不要冒然接觸或飲用。

《美聯社》報導,毛伊島奇利亞水塘國家野生動物保護區(Kealia Pond National Wildlife Refuge)上月30日接獲園區內池塘有異,發現池水竟呈現奇怪的粉紫色。管理員沃夫(Bret Wolfe)表示,他們起初懷疑可能是池中藻類大量繁殖,然而實驗結果顯示,是一種叫做「鹽桿菌」(halobacteria)的生物導致這個異相。

「鹽桿菌」是一種古菌,通常於鹽分含量較高的水體中繁衍生長,被認為是嗜極生物(extremophiles),意即在極端環境中才能生存,而奇利亞水塘出水口採集到的樣本顯示,目前池水鹽度大於千分之70,鹽分含量是海水的2倍。實驗室將對樣本中的細菌進行DNA分析,以便確認是否為鹽桿菌所引起。

“A beautiful, natural phenomenon in Kihei is what researchers are calling pink-looking water in Kealia Pond, and no, it is not fake.

The color is believed to be from algae that thrives in water with high levels of salt.”



