夏威夷驚現夢幻粉紫水塘　專家分析：乾旱是背後成因

實習記者任庭儀／編譯
美國夏威夷毛伊島（Maui）一個野生動物保護區的池塘呈現泡泡糖般的粉紫色，就像電影《芭比》中的夢幻場景，吸引遊客爭相前往參觀。專家分析，此現象可能是乾旱導致，並警告民眾不要冒然接觸或飲用。
《美聯社》報導，毛伊島奇利亞水塘國家野生動物保護區（Kealia Pond National Wildlife Refuge）上月30日接獲園區內池塘有異，發現池水竟呈現奇怪的粉紫色。管理員沃夫（Bret Wolfe）表示，他們起初懷疑可能是池中藻類大量繁殖，然而實驗結果顯示，是一種叫做「鹽桿菌」（halobacteria）的生物導致這個異相。
「鹽桿菌」是一種古菌，通常於鹽分含量較高的水體中繁衍生長，被認為是嗜極生物（extremophiles），意即在極端環境中才能生存，而奇利亞水塘出水口採集到的樣本顯示，目前池水鹽度大於千分之70，鹽分含量是海水的2倍。實驗室將對樣本中的細菌進行DNA分析，以便確認是否為鹽桿菌所引起。
“A beautiful, natural phenomenon in Kihei is what researchers are calling pink-looking water in Kealia Pond, and no, it is not fake.— Anthony Freda Maui (@AntKnowsMaui) November 9, 2023
The color is believed to be from algae that thrives in water with high levels of salt.”
How cool is that ???????? pic.twitter.com/sXSYO2HabC
報導指出，毛伊島的乾旱可能是造成異相的原因之一。正常情況下，懷卡普溪（Waikapu Stream）的溪水會流入奇利亞水塘並提高水位，然而因為乾旱已經很久沒有溪水注入。可能要等到下雨時，降低池水鹽度，水體顏色才能恢復正常。
粉紅色池塘的照片在社群媒體上備受關注，吸引許多好奇的遊客入園參觀。沃夫開玩笑道，園區工作人員本來希望遊客來這裡了解水鳥及溼地，結果他們都是來看粉紅色的池塘。
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