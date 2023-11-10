　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

夏威夷驚現夢幻粉紫水塘　專家分析：乾旱是背後成因

實習記者任庭儀／編譯

美國夏威夷毛伊島（Maui）一個野生動物保護區的池塘呈現泡泡糖般的粉紫色，就像電影《芭比》中的夢幻場景，吸引遊客爭相前往參觀。專家分析，此現象可能是乾旱導致，並警告民眾不要冒然接觸或飲用。

《美聯社》報導，毛伊島奇利亞水塘國家野生動物保護區（Kealia Pond National Wildlife Refuge）上月30日接獲園區內池塘有異，發現池水竟呈現奇怪的粉紫色。管理員沃夫（Bret Wolfe）表示，他們起初懷疑可能是池中藻類大量繁殖，然而實驗結果顯示，是一種叫做「鹽桿菌」（halobacteria）的生物導致這個異相。

「鹽桿菌」是一種古菌，通常於鹽分含量較高的水體中繁衍生長，被認為是嗜極生物（extremophiles），意即在極端環境中才能生存，而奇利亞水塘出水口採集到的樣本顯示，目前池水鹽度大於千分之70，鹽分含量是海水的2倍。實驗室將對樣本中的細菌進行DNA分析，以便確認是否為鹽桿菌所引起。

報導指出，毛伊島的乾旱可能是造成異相的原因之一。正常情況下，懷卡普溪（Waikapu Stream）的溪水會流入奇利亞水塘並提高水位，然而因為乾旱已經很久沒有溪水注入。可能要等到下雨時，降低池水鹽度，水體顏色才能恢復正常。

粉紅色池塘的照片在社群媒體上備受關注，吸引許多好奇的遊客入園參觀。沃夫開玩笑道，園區工作人員本來希望遊客來這裡了解水鳥及溼地，結果他們都是來看粉紅色的池塘。

ET快訊
幕後／馬英九出手促藍白合關鍵曝光！　獻策藍營大老是他
快訊／樂天第4局打退布里悍　5比0領先味全
1樓天花板漏水像瀑布　2樓拒檢修嗆「老公是法學專家」判賠13
肺癌成新癌王！台大醫分析：不意外
快訊／台灣大賽G5！樂天滿壘敲安3：0暫時領先味全
2波東北季風接力！低溫掉到14度
GD遭警疑「全身除毛銷毀證據」　秒回應：現在就可以給腿毛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

補俄軍庫存　美媒：俄正在「回購」已售出軍火！埃及點頭下月交付

夏威夷驚現夢幻粉紫水塘　專家分析：乾旱是背後成因

主婦全年無休太辛苦！她當家中經理　丈夫每月發薪水還給福利

印度聖河遭「毒泡沫」覆蓋！居民照喝不誤　超過2千萬人患病

櫻花妹販售「戀愛詐騙教導指南」海撈3億日圓　公開5種男人易上鉤

伊朗外長警告　加薩戰爭範圍擴大是「不可避免的」

72歲老翁「襲胸強吻」企圖性侵76歲寡婦！備份鑰匙成犯案關鍵

罕病女被母打愷他命！虐兒羅生門拍成Netflix紀錄片　獲判勝訴爆哭

CNN美聯社合作記者遭控哈瑪斯同夥　與首腦辛瓦「親密合照」曝光

分手鬧翻恨意爆發　澳洲前護士砸6萬找人「斷前男友命根」

小S主持魂話太多「麥被收走XD」　回歸演員...曝大S撂下狠話

女捧138萬點完鈔少10萬　行員踢桌底...郵局：非蓄意

2貓進房追打撞倒全身鏡！妹子伸大長腿及時神反應

手繪飲料造型在美甲上　展現細膩畫功完美還原

百萬網紅仲尼溺水身亡！享年34歲　「生日變忌日」老婆卡琳娜海灘痛哭

KID《玩很大》直撞鐵桿「掩面倒地」　痛到無法走...敬業喊：你們先錄完！

《戴手錶的女人》45億天價售出　創畢卡索作品第2高價

彰化「雨衣阿飄」破案了　他灌氫氣惡作劇！警開罰

需要擦防曬？中非混血網紅爆氣了　傷心曝「心儀的男生喜歡弟弟XD」

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

補俄軍庫存　美媒：俄正在「回購」已售出軍火！埃及點頭下月交付

夏威夷驚現夢幻粉紫水塘　專家分析：乾旱是背後成因

主婦全年無休太辛苦！她當家中經理　丈夫每月發薪水還給福利

印度聖河遭「毒泡沫」覆蓋！居民照喝不誤　超過2千萬人患病

櫻花妹販售「戀愛詐騙教導指南」海撈3億日圓　公開5種男人易上鉤

伊朗外長警告　加薩戰爭範圍擴大是「不可避免的」

72歲老翁「襲胸強吻」企圖性侵76歲寡婦！備份鑰匙成犯案關鍵

罕病女被母打愷他命！虐兒羅生門拍成Netflix紀錄片　獲判勝訴爆哭

CNN美聯社合作記者遭控哈瑪斯同夥　與首腦辛瓦「親密合照」曝光

分手鬧翻恨意爆發　澳洲前護士砸6萬找人「斷前男友命根」

2023移地行動「游人如織」　新北集結11組藝術家盛大開展

陸積極推進坐高鐵去台灣！　官方：已具備連接閩台高速路工程技術

2女大生接手日本餐廳爆紅！她被認出「是台灣球員女兒」

幕後／馬英九出手促藍白合關鍵曝光！　獻策藍營大老是他

台唱片行抽SEVENTEEN專輯「竟有TO簽」遭疑自肥　急關留言粉絲氣瘋

新北電競講座廣受好評　精彩活動促進電競產業發展

驚現64歲胡瓜騎重機！秀超帥新車　網讚：湯姆克魯瓜

金馬影后惠英紅「輕輕一碰就瘀青」　自揭健康隱患：心理壓力很大

愛喝冰的難勃起？最美博士揭「1習慣更慘」快戒

亞運被狂喊：Ace、Ace！古林睿煬與郭彬約好亞冠賽暢聊

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

國際熱門新聞

女大生刷帳戶突然多3千萬元　73天瘋狂血拚

日本誕生新島！海底火山爆發後從海面升起

威脅環團讓路反被嗆！他拔槍射殺2人

以色列同意「每天停火4小時」

俄殺人魔「獲普丁特赦」！111刀虐殺女友

床蝨入侵南韓　大學宿舍也淪陷

英16歲少女「劇烈頭痛」3天後死亡！死因曝

聯準會主席放鷹　美股收黑220點

手癢「戳大象屁股」！女遊客當場被踹飛

以軍出動禿鷹大隊！靠吃腐肉找失蹤者遺體

加薩死亡人數達到1萬812人

印度聖河遭「毒泡沫」覆蓋！居民照喝不誤　超過2千萬人患病

實況主香港遭「壓牆猥褻」　噁男判決出爐

以軍坦克開進約旦河西岸　18巴勒斯坦人死

更多熱門

相關新聞

罕病女被母用K他命　Netflix紀錄片主角勝訴爆哭

罕病女被母用K他命　Netflix紀錄片主角勝訴爆哭

美國2023年一部Netflix紀錄片《好好照顧瑪雅：虐兒案羅生門》（Take Care of Maya）敘述一對被控虐童的佛州夫妻爭取罕病女兒瑪雅（Maya Kowalski）監護權，母親在被下令禁止與女兒見面85天後輕生。事發6年後，佛州陪審團9日裁定醫院應對醫療事故負責，現年17歲的瑪雅聽到法官宣讀判決時不禁淚灑法庭。

花300元買彩券送新婚妻　男爽中3千萬頭獎

花300元買彩券送新婚妻　男爽中3千萬頭獎

拜習會15日登場　有望重啟軍事交流

拜習會15日登場　有望重啟軍事交流

男遭電擊毀容　接受全眼移植創全球首例

男遭電擊毀容　接受全眼移植創全球首例

專家分析拜習會：習近平壓力比拜登沉重

專家分析拜習會：習近平壓力比拜登沉重

關鍵字：

北美要聞夏威夷奇利亞水塘毛伊島

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

快訊／楊晨熙宣布懷孕了！

快訊／癌王換人！最新10大癌症出爐「肺癌首度成為第一」

7公司狂開發票...3年中獎5.9萬張　夫妻檔慘了

雙北哪個夜市「強卻低調？」　內行都知道

女大生刷帳戶突然多3千萬元　73天瘋狂血拚

35K徵才周休二日「詢問度0」！　網揭年輕人心態：寧願做1職業

楊晨熙秘婚懷孕！舊愛大飛首發聲：祝福她

日本誕生新島！海底火山爆發後從海面升起

祈錦鈅裸身呵護「寶寶趴胸前」！

一堆家長「NONO」掛嘴邊！眾人爆反感

老闆不錄取「1類人」嘆做不久

即／桃園嚴重事故！「轎車變形」救出4人

晚上在家玩球勸不聽　樓下鄰怒砍一家3口

出生到上大學要花多少錢？她一算嚇傻：不容易

重大發現！「守護黔龍」龍蛋窩挖出...距今1.9億年最古老

更多

最夯影音

更多
小S主持魂話太多「麥被收走XD」　回歸演員...曝大S撂下狠話

小S主持魂話太多「麥被收走XD」　回歸演員...曝大S撂下狠話
女捧138萬點完鈔少10萬　行員踢桌底...郵局：非蓄意

女捧138萬點完鈔少10萬　行員踢桌底...郵局：非蓄意

2貓進房追打撞倒全身鏡！妹子伸大長腿及時神反應

2貓進房追打撞倒全身鏡！妹子伸大長腿及時神反應

手繪飲料造型在美甲上　展現細膩畫功完美還原

手繪飲料造型在美甲上　展現細膩畫功完美還原

百萬網紅仲尼溺水身亡！享年34歲　「生日變忌日」老婆卡琳娜海灘痛哭

百萬網紅仲尼溺水身亡！享年34歲　「生日變忌日」老婆卡琳娜海灘痛哭

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

保庇天后王彩樺的牛肉場人生 20歲被老豬哥逼脫！

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面