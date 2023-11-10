補俄軍庫存　美媒：俄正在「回購」已售出軍火！埃及點頭下月交付

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）過去與埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）會面。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國華爾街日報8日刊出獨家報導，俄羅斯正試圖從埃及、巴基斯坦、白俄羅斯與巴西的軍武庫中，買回俄羅斯過去出口的軍備，藉此為入侵烏克蘭補充庫存。有消息人士指，今年4月俄國官員出訪埃及，已經提出買回150個直升機引擎，最快下個月就能開始回收。

據半島電視台引述華爾街日報，有3名知情人士指出，俄羅斯官員4月訪問開羅時，已請求埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）回售給俄羅斯大約150個直升機引擎，而據稱塞西已點頭同意，最快可能在12月開始交付。

華爾街日報稱，莫斯科還聯繫了巴基斯坦、白俄羅斯與巴西官員，試圖回收俄軍攻擊直升機與運輸直升機的引擎，而且在買回武器的同時俄國也在加緊國內軍火生產。烏克蘭真理報稱，俄羅斯還犧牲了一部分利潤頗豐的武器出口生意，例如先前未按承諾向印度與亞美尼亞提供武器。

一名消息人士向華爾街日報說，俄羅斯花了數十年建立武器貿易，「現在他們偷偷地回頭找客戶，試圖買回他們賣過去的東西。」報導則稱，這些軍售對國家象過去幾十年來一直在向俄羅斯購買飛機、導彈與防空系統，使俄國成為世界第二大武器出口國。對此，俄羅斯官員則一再否認俄軍庫存正在減少的說法。