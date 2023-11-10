日本「先天梅毒」創新高！媽懷孕不治療　寶寶一出生就染病

▲日本罹患先天性梅毒的新生兒數創下新高。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本感染症研究所最新統計指出，2023年的「先天梅毒」案例創新歷來新高，截至10月4日，已有32名新生兒在出生時感染梅毒。專家指出，感染梅毒的孕婦如果在懷孕期間積極治療，是有可能避免胎兒感染，反之則會提高流產機率，或是在懷孕4個月後透過胎盤垂直傳染給胎兒，導致寶寶一出生就感染梅毒。

根據《日本放送協會》報導，日本感染症研究所指出，2023年1月至10月4日為止，全日本確診為先天梅毒的新生兒共有32人，打破2019年23人的最高紀錄。先天性梅毒可能出現發育遲緩、水疱、色素沉著斑、梅毒性禿髮、梅毒性甲床炎、馬鞍鼻、梅毒性假麻痺等症狀。其中馬鞍鼻、瘢痕、哈氏齒或是桑椹齒則是永久性且不可逆的外貌標記。

▲孕婦若感染梅毒且未接受治療，梅毒螺旋菌將會透過胎盤垂直傳染給胎兒。（示意圖／CFP）



專家指出，通常懷孕前4個月梅毒螺旋菌無法通過胎盤感染，但如果婦女懷孕期間未經治療或是治療不完整，有超過半數的胎兒會胎死腹中，即便存活，出生嬰兒也會被垂直感染。反之母親若在生產時已完成適當治療，則新生兒就有機會避免感染梅毒。

事實上，不光是先天性梅毒，日本梅毒感染患者數年持續增加，截至10月29日，全日本已有1萬2423名梅毒患者。日本大學醫學部主任教授川名敬更提出示警，未來「先天性梅毒」的新生兒有可能會持續增加。他直言，「已經感染梅毒，但是卻不自知，導致未接受治療便懷孕，將會導致新生兒感染先天性梅毒，而未來這樣的情況恐怕會越來越多。」