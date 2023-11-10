主婦全年無休太辛苦！她當家中經理　丈夫每月發薪水還給福利

▲主婦於日前透露，丈夫會給她發工資，讓她在家擔任「經理」。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

家庭主婦常被視為「全年無休」，且沒有薪水的工作，而有時付出又會被當成理所當然。然而，有位馬來西亞的主婦於日前透露，丈夫竟會給她發工資，不僅如此還包含員工福利，讓她在家擔任「經理」，她甚至還直言「一個男人若斤斤計較，可能是缺乏睪固酮」。此文一出，便引起2派網友熱議。

原PO於近日在社群平台X發文指出，由於她負責打理家務，丈夫會發給她月薪，就連保險和所得稅也一應俱全，讓她在家擔任「經理」的職位。據悉，原PO與丈夫結婚逾10年，當初她為了家庭放棄事業，工資正是老公對她犧牲事業及回歸家庭的感恩。

對此，原PO直言，「真正的男人，會很樂意為家人工作和花費，如果斤斤計較，可能是他缺乏睪固酮。」

此文一出，便引起2派網友熱議，有人認為原PO分享此事，是要製造攀比心態，她則回應這是老公感謝她的方式，絕對不想要其他主婦為此感到焦慮，也有網友非常羨慕原PO，稱讚她有個負責任的好丈夫，認為這項分享對家庭主婦而言相當正面。

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