分手鬧翻恨意爆發　澳洲前護士砸6萬找人「斷前男友命根」

▲沃伯頓（圖）與麥凱分手後由愛生恨，開價3000澳幣、提供照片，找人去傷害麥凱。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合外電報導

澳洲一名前護士與男友分手後萌發恨意，用3000澳幣（約新台幣6.1萬元）找來一名男子，提供照片、住址等資料，企圖割掉前男友的陰莖和舌頭，要讓對方永遠無法說話和走路。依據最新判決，這名女子被判處5年徒刑。

綜合信使郵報、每日郵報等報導，現年50歲的前護士沃伯頓（Karen Kaur Warburton）在馬來西亞出生之後移民澳洲，並於2020年3月與警員麥凱（Don McKay）開始交往。但兩人的戀情並未持續很久，到了2021年初就分手鬧翻。

沃伯頓在分手後由愛生恨，在2021年4月至10月期間，開價3000澳幣要求另一名男子鮑恩（Andrew Bown）重傷麥凱，並提供麥凱的照片與住址讓他完成任務。鮑恩在收錢之後多次出手試著傷害麥凱，還找來另外一人去麥凱住處縱火。

沃伯頓的復仇計畫被揭穿之後落網認罪，北昆士蘭州凱恩斯地方法院7日判處她5年監禁。鮑恩則是在去年被判處3.5年徒刑。法官表示，儘管麥凱最終並未受傷，但沃伯頓犯罪的嚴重性在於一開始就制定這樣的計畫，且期間還有許多機會停下腳步重新考慮，然而她並沒有選擇這樣做。

依據法庭文件，沃伯頓歷經一連串令她感到痛苦的事情，包括家人在德國被謀殺、寵物過世，讓她開始酗酒。法官指出，這些悲傷事件與酗酒使她陷入嚴重犯罪，但她再犯的機率低。