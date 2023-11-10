大阪世博「5國家」退出參展！　不排除開放其他國家報名

▲大阪世博吉祥物「脈脈（MyakuMyaku）」。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

由日本主辦的2025大阪世界博覽會明年4月13日即將在此花區的人工島夢洲登場，然而距離開幕僅剩1年半，如今卻傳出已經有約5個國家決定退出參展，而背後原因則是各自國內的政務問題，其中包含將在明年6月舉辦總統大選的墨西哥。

根據《每日放送》報導，預計2025年4月開幕的大阪世博原訂將有來自全球153個國家與地區參展。然而內部消息人士卻透露，截至目前為止，已經有5個國家向日本政府表達退出意願，將不會參展。

相關人員透露，原本決定參展並自主興建場館的墨西哥已向日本政府表示，有意退出參展。原因則是因為墨西哥將於2024年6月舉辦總統大選，然而由於大選結果無法預測，一旦政黨輪替，可能無法確保參展預算，一切仍是未知數，因此只能忍痛退出。

▲大阪世博場館仍在興建中。（圖／達志影像／美聯社）



世博內部人士透露，包含墨西哥在內的5個國家的退出原因皆是國內政務。事實上，世博的參展方式有A類型、C類型或是X類型等多種方式。A類型為參展國自行興建場館並承擔費用，墨西哥即屬此例；C類型則是由兩國共同承租由日本準備的場館；X類型則是指由日本進行建造，但參展國自行承擔建造費用。

儘管在此之前曾經發生更換參展方式的情況，例如斯洛維尼亞從A類型變更為C類型，巴西與安哥拉則是變更為X類型，但是參展國全面退出大阪世博還是第一次。

日本政府內部人士表示，除了已經獲選的153個國家與地區外，仍有多個國家表態想要參展，因此不排除可能會開放其他國家報名。