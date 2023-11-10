沒網沒訊號！男進瑞銀保險庫取物　竟「被遺忘」慘困地底

▲納文日前進入瑞銀的保險庫，卻意外被鎖在地底。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

瑞士29歲企業家納文（Naveen Jerith）7日下午進入蘇黎世貝爾維尤附近瑞銀分行的保險庫，不料卻意外被銀行遺忘在地底，無法離開。

據瑞士媒體《20分鐘》報導，納文在下午4點左右乘搭電梯到瑞銀底層的保險庫裡取東西，不料他在半個小時後想離開時，卻發現門已被鎖上，導致他被受困地底，無法離開。

納文表示，「他們把我忘在了保險庫裡。我在地下沒有網路，瑞銀的緊急電話也打不通」，於是他只好不斷發出很大的聲音，希望有人在聽到聲響後，將他從困境中救出來。

15分鐘後，2名循聲趕來的警察全副武裝地衝了下來，並對他進行盤問。納文指出，他不得不表明自己的身分，並如實作答自己在保險庫裡找什麼，才得以從地底被釋放出來。

納文坦言，他已經做好了必須在地底過一晚的準備，「我有點害怕，因為我沒有帶任何食物。幸運的是，這裡有廁所，也有水。我只能說，想要進入保險庫似乎比從保險庫出來還要容易」。

納文將這段神奇的經歷放上TikTok後，在一天內就吸引了近9萬人觀看。瑞銀事後也證實了這起意外，並對納文感到十分抱歉。