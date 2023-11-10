澳洲與吐瓦魯簽署雙邊協議　發特別簽證每年接收280人

▲吐瓦魯的位置在澳洲與夏威夷之間，是世界上最容易受到氣候變遷影響的國家之一。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

我邦交國吐瓦魯是受到海平面上升威脅最大的國家之一，澳洲10日與吐瓦魯簽訂雙邊協議，保護其免受氣候變遷影響，開放吐瓦魯每年有280人能獲得特別簽證，前往澳洲生活、工作與進修。外媒形容，此舉被視為對抗中國在太平洋地區的影響力。

綜合路透、衛報等報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在庫克群島出席太平洋島國論壇時提到，這項雙邊協議涵蓋氣候變遷、安全、人員流動等範疇，稱吐瓦魯是「首選夥伴」。

依據協議，澳洲每年將向280名吐瓦魯公民發放特別簽證，這約占吐瓦魯1萬1200人口的2.5%，還將為吐瓦魯土地復墾提供資金，把首都富納富提（Funafuti）土地擴大約6%。

除此之外，考量到中國大陸在該區域日益增長的影響力，協議也要求各方與第三方簽署安全或防務協議之前進行協商。艾班尼斯表示，若吐瓦魯提出要求，澳洲也將提供安全支持。

儘管這項協議的全文尚未公布，但依據雪梨晨驅報10日報導，若未來因氣候變遷使得吐瓦魯無法居住，澳洲將向吐瓦魯所有1萬1200居民提供庇護。不過在政府官方簽署條文後發布的新聞稿中，並未提及大規模氣候庇護。

吐瓦魯的位置在澳洲與夏威夷之間，由9個島嶼組成，是世界上最容易受到氣候變遷影響的國家之一。