CNN美聯社合作記者遭控哈瑪斯同夥　與首腦辛瓦「親密合照」曝光

▲記者拍下哈瑪斯武裝分子闖入卡法阿扎基布茲的畫面。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

媒體監督組織「誠實報導」8日指控，美國多間主流媒體合作攝影記者是哈瑪斯恐攻的同夥，因他們幾乎在10月7日突襲第一時間就拍下現場照片，且未有任何標識記者身分的裝備，網路上更流出其中一名記者與哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）的親密貼臉合照。

媒體監督組織「誠實報導」（HonestReporting）以「揭穿媒體反以色列偏見」為宗旨，該組織8日在一份報告中質疑，美國主流媒體《美聯社》、《路透社》、《CNN》及《紐約時報》雇用的6名巴勒斯坦自由攝影記者，出現在哈瑪斯入侵以色列的第一現場，並一路拍下哈瑪斯武裝分子衝破邊境圍欄、摧毀以色列戰車、凌虐以色列士兵、綁架人質的畫面，讓人懷疑他們的真實身分是記者抑或是激進組織的同謀。

其中，為《CNN》及《美聯社》供稿的自由攝影記者埃斯萊亞（Hassan Eslaiah）曾捕捉到卡法阿扎基布茲（Kibbutz Kfar Azza）遭哈瑪斯的襲擊的照片，這個集體農場距加薩邊境僅有3公里，10月7日慘遭70名哈瑪斯武裝分子入侵屠村，造成100多人死亡。

And here is footage of Eslaiah after he crossed into Israel and took photos of a burning Israeli tank. He then captured infiltrators entering Kibbutz Kfar Azza.



Note that he is not identifiable as a member of the press. But AP & CNN deemed it acceptable to use his services. pic.twitter.com/fA0VI2df2i — HonestReporting (@HonestReporting) November 8, 2023

在埃斯萊亞當天自拍的影片中，他身穿白色襯衫，站在正在燃燒的以色列坦克旁邊，沒有穿戴任何標識為記者身分的防彈背心或頭盔，用阿拉伯語說著「這輛坦克裡的人都被綁架了，坦克裡所有人就在不久前被卡薩姆旅（al-Qassam，哈瑪斯軍事分支）綁架了，這是我們親眼所見。」這則影片現已被刪除。

「誠實報導」隨後又更新一張照片，照片中埃斯萊亞與哈瑪斯領袖辛瓦動作親密，辛瓦是哈瑪斯10月7日突襲以色列的主要策畫者，也是以色列目前頭號通緝對象。埃斯萊亞事後接受採訪時澄清，儘管曾與辛瓦合照，但他事先並不知道這次突襲，與哈瑪斯之間也並無關聯。

In the hours following our expose, new material is still coming to light concerning Gazan freelance journalist Hassan Eslaiah whom both AP & CNN used on Oct. 7.



Here he is pictured with Hamas leader and mastermind of the Oct. 7 massacre, Yahya Sinwar. https://t.co/S9pXeIGaFq pic.twitter.com/RmEZU5RsM8 — HonestReporting (@HonestReporting) November 8, 2023

該組織在報告中提出一連串質疑：這些記者是否事先得知哈瑪斯要發動突襲？他們是如何及時抵達現場並隨恐怖分子同行？他們有通知新聞台嗎？發布照片的新聞台批准他們與恐怖分子一同行動嗎？

目前，被點名的《美聯社》、《路透社》、《CNN》及《紐約時報》皆否認事先得知哈瑪斯襲擊事件，並宣布終止與埃斯萊亞的合作。 加薩的悲劇也引發輿論與新聞界的割裂現象，《紐約時報》指出，對加薩攝影記者的憤怒實際上是由戰爭衍伸出的資訊戰，影響範圍更加廣泛，社群媒體上每天出現的主張和反主張，目的都是為了使大眾輿論向一個方向或另一個方向傾斜。