CNN美聯社合作記者遭控哈瑪斯同夥　與首腦辛瓦「親密合照」曝光

實習記者任庭儀/編譯

媒體監督組織「誠實報導」8日指控,美國多間主流媒體合作攝影記者是哈瑪斯恐攻的同夥,因他們幾乎在10月7日突襲第一時間就拍下現場照片,且未有任何標識記者身分的裝備,網路上更流出其中一名記者與哈瑪斯領袖辛瓦(Yahya Sinwar)的親密貼臉合照。

媒體監督組織「誠實報導」(HonestReporting)以「揭穿媒體反以色列偏見」為宗旨,該組織8日在一份報告中質疑,美國主流媒體《美聯社》、《路透社》、《CNN》及《紐約時報》雇用的6名巴勒斯坦自由攝影記者,出現在哈瑪斯入侵以色列的第一現場,並一路拍下哈瑪斯武裝分子衝破邊境圍欄、摧毀以色列戰車、凌虐以色列士兵、綁架人質的畫面,讓人懷疑他們的真實身分是記者抑或是激進組織的同謀。

其中,為《CNN》及《美聯社》供稿的自由攝影記者埃斯萊亞(Hassan Eslaiah)曾捕捉到卡法阿扎基布茲(Kibbutz Kfar Azza)遭哈瑪斯的襲擊的照片,這個集體農場距加薩邊境僅有3公里,10月7日慘遭70名哈瑪斯武裝分子入侵屠村,造成100多人死亡。

