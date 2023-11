罕病女被母打愷他命！虐兒羅生門拍成Netflix紀錄片　獲判勝訴爆哭

▲Netflix紀錄片《好好照顧瑪雅:虐兒案羅生門》中的罕病女童瑪雅,在母親被控虐童而離世的6年後獲得勝訴判決,陪審團認定醫院應該負責。(圖/翻攝自YouTube)

記者張寧倢/綜合報導

美國2023年一部Netflix紀錄片《好好照顧瑪雅:虐兒案羅生門》(Take Care of Maya)敘述一對被控虐童的佛州夫妻爭取罕病女兒瑪雅(Maya Kowalski)監護權,母親在被下令禁止與女兒見面85天後輕生。事發6年後,佛州陪審團9日裁定醫院應對醫療事故負責,現年17歲的瑪雅聽到法官宣讀判決時不禁淚灑法庭。

▲Netflix美國紀錄片《好好照顧瑪雅:虐兒案羅生門》(Take Care of Maya)。(圖/翻攝自netflix.com/tw)

根據美國時人雜誌、紐約郵報報導,2015年當時年僅10歲的瑪雅被診斷出複雜性局部疼痛症候群(CRPS),這是一種罕見的神經系統疾病,輕輕觸摸就會引起劇痛。2016年瑪雅因腹痛住進佛州約翰霍普金斯兒童醫院,母親貝婭塔(Beata Kowalski)宣稱女兒患有慢性疼痛,需要接受氯胺酮(ketamine,俗稱愷他命)麻醉治療。

醫生對於母親的要求以及瑪雅病情的嚴重程度感到懷疑,於是聯繫了兒童福利部門,貝婭塔被指控患有「代理型孟喬森症候群」故意誇大孩子病情,認為她長期以治療之名虐待瑪雅。雖然心理評估最終確定貝婭塔沒有精神疾患,但她一度被當局拘留,瑪雅則被送到政府的監護病房與家人分開。2017年1月,貝婭塔在被禁止接觸女兒的85天後於家中車庫輕生死亡,享年43歲。

瑪雅一家2020年決定對醫院提告,辯護律師認為醫院的行為「最終導致貝婭塔完全喪失了控制母性本能的能力,而現實壓垮了生存本能」,另外,院方人員在將瑪雅與母親分離的過程中態度無情且過度,最終導致她失去了母親。

