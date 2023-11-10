韓首爾地鐵罷工今暫落幕　工會抗議裁員「11月下旬」恐第二輪罷工

▲南韓首爾地鐵工會展開為期兩天的警示性罷工。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

南韓首爾地鐵工會10日進入罷工第二天，並將於當天傍晚6時結束此次罷工行動，地鐵屆時將恢復正常營運。勞資雙方爭論核心在於裁員，首爾交通公社為解決經營虧損希望在2026年之前裁員2200多人，工會方面強烈要求資方取消裁員計畫，否則將在16日過後展開第二輪罷工。

根據韓聯社報導，首爾交通公社工會10日上午在首爾世界盃體育場站前廣場舉行總罷工誓師大會，並宣布如果首爾市政府與交通公社繼續堅持裁員立場，工會將在16日大學修學能力試驗（南韓大學入學考試）過後訂定時間，展開第二輪全面罷工。

報導指出，此次警示性的罷工由交通公社3個公會中成員最多、隸屬於民主勞動組合總聯盟（民主勞總）的「首爾交通公社工會」舉行。另外一同參與勞資談判、但未加入首輪罷工的「首爾交通公社統合工會」則是韓國勞動組合總聯盟（韓國勞總）的下轄組織。

首爾交通公社工會委員長當天表示，儘管第一次限期警示罷工即將落幕，但他們的鬥爭並未結束。此前，交通公社與工會聯合談判團自7月11日開始正式交涉以來，已進行10多次勞資談判，最終仍未能縮小意見差距，談判宣告破裂。

一直負擔大規模赤字的公司為了實現經營正常化，認為裁員不可避免，但願意退一步將2026年前減聘2212人的裁員計畫減少至1500多人。公會方面則認為，過度裁員以及安全業務外包化，將直接影響到地鐵運作的安全問題，要求至少增聘276名待退休人員額度，以解決明年1月1日將出現的人力缺口。