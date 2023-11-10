家裡沒人筆電卻遭登入、馬桶蓋被掀　女大生驚見變態多次闖屋

▲警方發現男子闖入女大生家中後，除了使用電腦，還偷喝飲料和偷走潤唇膏。（翻自《韓聯社》）

圖文／鏡週刊

南韓大田近日發生一起恐怖事件，一名22歲女大生發現，她的單獨住處在沒人在家的期間，竟然有人使用她的筆電登入通訊軟體，而且馬桶蓋也被無故掀起。種種的「靈異事件」讓女大生相當害怕，於是進一步調閱監視器，發現竟然是一名恐怖變態在搞鬼。

據《韓聯社》報導，女大生說就在上月7日她第一次發現不對勁，因為手機收到「從電腦登入通訊軟體」的提醒，而且這台電腦是她家裡的筆電，但當時家裡卻沒有任何人，按理講不可能有人使用她的筆電登入通訊軟體系統。不過女大生稱，當時她認為可能是系統出包，因此沒有太在意。

但過了2週，就在上月21日時又出現同樣狀況，一樣是無人在家的期間，卻有人使用她的筆電登入通訊軟體，這一次就讓女大生更警覺。另外女大生也發現，家裡的馬桶蓋擺放習慣，完全跟她不一樣，平時的她都會蓋著，但某天回到家，發現馬桶蓋已經被全部掀起來。





▲變態男還有軟骨功，鑽入鐵窗縫隙闖進女生住處。（翻自《韓聯社》）



▲變態男被拍到從女大生住處走出。（翻自《韓聯社》）

隨後女大生向當地保全公司調閱附近監視器畫面，發現這一切的「靈異事件」，竟然是一名變態男子所為。監視器顯示，這名變態男把公寓外的空調機當墊腳石，之後利用軟骨功鑽入鐵窗縫隙，並成功進入公寓內。另外監視器也拍到，變態男從女大生的家門走出來，並在女大生的窗前放尿。

女大生獲取監視器證據後立刻報警，警方也馬上展開調查，並發現一名上班族男子涉嫌重大，隨即將他逮捕。警方發現，這名男子至少3度闖入女大生的家中，而且他和女大生並不認識，兩人也沒有發生過面對面的機會。此外，警方發現男子闖入女大生家中後，除了使用電腦，還偷喝飲料和偷走潤唇膏，目前警方正進一步調查男子闖入女大生住處的動機。

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