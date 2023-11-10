奢華郵輪正妹船員曝工作祕辛　富豪開價32萬「看人拉屎」

▲一名在豪華郵輪工作的39歲女船員吉賽爾（Giselle Azueta），經常在TikTok上分享自己的工作祕辛。（圖／Instagram／giselleazueta）

圖文／CTWANT

國外一名在豪華郵輪工作的39歲女船員時常在網路上分享工作祕辛，她透露，其實為富豪們工作有相當多挑戰，因為他們會提出許多怪異要求，更曾遇過有富豪要求看著員工拉屎。

根據《紐約郵報》等外媒報導，一名在豪華郵輪工作的39歲女船員吉賽爾（Giselle Azueta），經常在TikTok上分享自己的工作秘辛。她表示，平時工作內容除了接待富豪們，還需要策畫活動和主題晚宴，同時擔任管理和會計，並監督遊艇內清潔大小事，「對於任何想要進入這個行業的人來說，這會讓你成長，讓你變得非常獨立」。

不過日常工作除了需要處理這些瑣碎大小事，還要滿足富豪們各種怪異要求。吉賽爾分享，過去她曾遇過客人要廚師每晚替寵物狗準備牛排當晚餐，進食過程中還要有人幫狗狗搓揉耳朵；也曾有客人要求在浴缸倒滿瓶裝水泡澡，「而且在那次旅途，我們一天大約要喝掉400瓶酒」。

不僅如此，吉賽爾更指出，她曾遇過有一名富豪客人提議，如果有員工願意大便在玻璃桌上，讓他躺在下面觀賞，他就會支付1萬美金（約新台幣32萬）給對方。而她也透露，先前遇過有客人要求吃飯時，船員要在一旁看著他吃東西，而吉賽爾為了滿足顧客，與同事一起參與這個請求。

吉賽爾表示，在這個行業，只要不是性行為或威脅船員健康或生命，永遠不能向顧客說不，「在這個行業，任何要求，無論看起來多麼奇怪、瘋狂或奇怪，都是我們有責任這樣做。」不過她也表示，進入這個產業幫助她成長、獨立許多，「你很了解自己，因為你花了很多時間與自己相處。」

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