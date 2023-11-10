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撿破爛見整堆美金鈔票！　印度男拾荒賺9700萬嚇到：不敢帶在身上

記者張寧倢／綜合外電報導

印度第三大城邦加羅爾（Bengaluru）一名39歲拾荒者上周在當地鐵軌附近的垃圾堆中撿破爛時，他意外發現一個黑色袋子裝著一捆又一捆的美金鈔票，算一算竟然有300萬美元（約新台幣9700萬元），還有一封蓋著聯合國印章的可疑信件，他嚇到不敢把錢帶在身上。目前印度警方已介入調查，並將進行驗鈔以辨真偽。

▲美金,美元,貨幣,外幣,外匯。（圖／路透社）

▲印度拾荒者撿破爛撿到一堆美金鈔票。（示意圖，與本文無關／路透社）

根據新印度快報、NDTV報導，來自西孟加拉邦（West Bengal）的39歲男子薩爾曼（Salman Sheikh）在邦加羅爾一個火車站內外翻找垃圾堆時，發現了被丟在鐵軌附近的一個黑色塑膠袋，打開來竟是一堆成綑的美元鈔票。

不知如何是好的薩爾曼對外尋求協助，在電話中向廢棄物處理業者巴帕（Bappa）據實以告，巴帕說要等他到從外地回來再處理，但薩爾曼數了一下發現金額高達300萬美元，實在不敢隨時帶在身上或是存放在家裡，於是他找上社會運動人士烏拉（R Kaleem Ullah）求助。

烏拉直接將此事告訴了邦加羅爾市警察局長達亞南達（B Dayananda），隨後達亞南達下令當地警方徹查。警察在塑膠袋中發現一封蓋上聯合國印章的信，內容寫道，「經濟與金融委員會設立一項特別基金，該基金由安理會成員投票通過，以協助聯合國在南蘇丹的維和部隊。」

信中還提到，「由於該地區的銀行業務和資金被恐怖分子和獨裁者等未經授權的人劫持，聯合國授權金融委員會在紙鈔上打上可見的雷射印章，以保證紙幣的安全並將安全送達目的地。」由於內容太過可疑，當地警方初步推斷這些美元有可能是假鈔，已經先將鈔票送至印度儲備銀行（Reserve Bank of India，印度央行）進行徹底真偽檢驗，不過結果尚未宣布。

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