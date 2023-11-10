以色列每周經濟損失高達193億　央行行長：戰爭代價超乎預期

▲以色列央行行長亞隆9日表示，以哈戰爭的經濟代價超乎預期。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

以色列中央銀行報告指出，戰爭對國內財造成衝擊，每周經濟損失高達23億新謝克爾（約新台幣193億元），相當於以色列GDP的6%。央行行長表示，經濟代價比最初預期的更高。

綜合以色列時報、彭博社報導，由於以色列與哈瑪斯持續衝突，以國勞動力大幅下降，主要原因在於大規模動員預備役士兵，許多勞動者離開崗位投入戰場；教育體系暫時關閉，家長為照顧小孩無法專心投入工作；南部及北部居民疏散至他地等。

這份報告評估開戰前3周的每周成本，教育機構完全關閉損失12.5億新謝克爾（NIS，以色列幣值）、戰爭地區14.4萬人因疏散無法工作損失5.9億新謝克爾、動員36萬名後備軍人則花費5億新謝克爾，總計約23億新謝克爾（約新台幣193億元）。

以色列央行行長亞隆（Amir Yaron）9日參加國際貨幣基金（IMF）會議時表示，儘管以色列財政基礎穩固，以哈衝突仍對國內經濟造成重大衝擊，因為戰爭成本比最初估計的更高，「毫無疑問，這場戰爭將影響財政並產生預算壓力。」不過亞隆補充，央行已實行一系列措施緩解貨幣的波動，並確保金融市場的流動性和穩定性。

以哈戰爭邁入第二個月，根據加薩衛生部最新統計，已有1萬812名巴勒斯坦人因戰爭喪命，其中包含4412名兒童、2198名婦女。