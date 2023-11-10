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全球首例！美國男遭電擊毀容接受「全眼移植手術」　醫療新突破

▲▼ 美國男子詹姆斯（Aaron James）接受全眼移植手術 。（圖／路透）

▲美國男子詹姆斯接受全眼移植手術後恢復良好。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國紐約外科醫師團隊完成全球首例全眼移植手術，為一名46歲男性患者移植因高壓電線事故失去的左眼與部分臉部，被形容為醫學突破。

綜合NBC新聞、衛報等報導，美國阿肯色州46歲男子詹姆斯（Aaron James）是一名退伍軍人，當他2021年進行高壓電線維修作業時，臉部不小心碰到一根帶有7200伏特的帶電電線，當場遭到電擊，失去左眼、鼻子、嘴唇，左臉頰區域和下巴也嚴重受傷，顏面幾乎全毀，同時失去左臂。不過他成功活了下來，但因疼痛不得不摘除左眼，且歷經多次手術，包括安裝義肢。

▲▼ 美國男子詹姆斯（Aaron James）接受全眼移植手術 。（圖／路透）

▲▼詹姆斯2021年發生意外，顏面幾乎全毀。（圖／路透）

▲▼ 美國男子詹姆斯（Aaron James）接受全眼移植手術 。（圖／路透）

到了今年5月27日，詹姆斯接受21小時的手術，總計140多名醫療團隊人員參與，除了眼部移植手術，也接受部分臉部移植。捐贈者的臉部和眼球來自一名30多歲男性，眼睛並未從眼窩取出，周圍組織與視神經均完好無損。儘管如此，移植程序仍相當費力，眼睛周圍血管非常細小，重新連接視神經也是一大挑戰，醫療團隊還把成體幹細胞注射到詹姆斯的視神經中，促使神經產生健康的新細胞。

醫療團隊表示，詹姆斯術後恢復良好，且移植的眼睛看起來相當健康，血液直接流向視網膜，眼睛的壓力正常，不會疼痛，沒有排斥現象。詹姆斯形容。儘管移植的左眼還不能動，也無法眨眼，但已經有知覺。

▲▼ 美國男子詹姆斯（Aaron James）接受全眼移植手術 。（圖／路透）

當團隊10月撐開詹姆斯左眼的時候，發現眼球充滿體液且飽滿，一如他未受傷的右眼。研究人員也開始針對詹姆斯腦部掃描進行分析，發現受損的重要視覺神經已經有了訊號。

團隊其中一名主要醫師羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）稱，「我們成功完成首例全眼臉部移植手術，這是許多人長期以來認為不可能實現的壯舉，我們已向前邁出一大步，為恢復視力的下個篇章鋪平道路。」

詹姆斯移植的左眼目前還看不見，儘管尚不清楚未來是否能恢復視力，但醫師並不排除相關可能性。他說，非常感謝捐贈者與捐贈者的家屬，這次的手術改變他的生活，「我可以出門，不會再被別人盯著看，看起來就像一個走在街上的普通人。」

▲▼ 美國男子詹姆斯（Aaron James）接受全眼移植手術 。（圖／路透）

▲▼ 美國男子詹姆斯（Aaron James）接受全眼移植手術 。（圖／路透）

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