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專家：習近平需藉拜習會展現美中回穩重振經濟　壓力比拜登沉重

▲▼拜習會,美國總統拜登,中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲美國總統拜登（右）與中國國家主席習近平（左）。（示意圖／路透）

中央社記者尹俊傑紐約9日專電

美國智庫外交關係協會多位專家展望「拜習會」時說，中國國家主席習近平面對經濟挑戰，有更大誘因讓美中關係回穩；美國總統拜登爭取連任，不易對中國示弱，和解的壓力較輕。

近年美中關係緊繃，今年歷經美軍擊落中國偵察氣球風波，拜登與習近平有望於下週在美國舊金山出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間舉行雙邊會談，備受矚目。外交關係協會（CFR）今天舉辦視訊研討會，集結多位研究員評估「拜習會」前景。

主持研討會的CFR會長傅洛曼（Mike Froman）說，美中都希望元首會晤成功，無論雙方是否讓步，設法化解爭議、穩定雙邊關係，都符合中國利益。對拜登來說，讓步可被視為替改善美中關係著想，但美國兩大黨與民意都主張強硬面對中國，拜登沒有任何讓步的誘因。

CFR資深研究員張彥（Ian Johnson）說，去年中國因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）封城爆發罕見示威，放棄動態清零後大量民眾病故。今年政壇動盪，外交部長、國防部長、中共解放軍火箭軍司令員接連下台，加上經濟疲弱、青年失業率飆升，習近平需要藉「拜習會」對內傳達美中關係沒有失控，有機會重回正軌。

他表示：「這麼說或許大膽，但中國可能在讓峰會成功方面承受更大壓力，但不必然會讓步。拜登則主要想展現中國受到控制，明年不會出事，讓他能專注於選舉。」

張彥分析，外界普遍將中國經濟問題和美中關係欠佳掛鉤，習近平近年揚棄前幾任領導人奉行的改革開放政策，某種程度也和美中關係惡化有關。習近平需要展現美中關係「還行」，為重振經濟而重拾改革開放，這場「拜習會」因而對習近平更加重要。

與去年11月印尼峇里島「拜習會」時期相比，美中經濟基本面走勢分歧，影響兩國元首再次會晤的「底氣」。

CFR研究員劉宗媛說，一年前外界對中國疫後復甦期待甚深，擔心美國陷入經濟衰退。如今兩國經濟情勢翻轉。美國經濟表現超乎預期，第3季國內生產毛額（GDP）折合年率成長4.9%；中國經濟未迅速復甦，反而陷入結構及周期性因素造成的困局。

她表示，疫後許多中國人民出走，習近平在穩定經濟與社會上面臨更大壓力。美國則邁入大選年，拜登不太能對中國示弱，擺出和解姿態的壓力較輕。

CFR轄下葛林柏格地緣經濟研究中心（Greenberg Center for Geoeconomic Studies）主任古德曼（Matthew Goodman）說，美方自認在經濟上掌握優勢，拜登將想盡辦法強調美國經濟狀態比中國更理想，試圖展現美國模式、體制、投資、政策產生比中國更好的結果，這將是未來一週APEC的隱約主題。

舊金山「拜習會」另一背景是約2個月後就要投票的台灣總統大選。

熟悉兩岸事務的張彥說，中國有點心急，很希望國民黨勝選，問題在於反對民進黨的選民分裂，民進黨可能繼續執政。北京除指望國民黨勝選外，基本上對台灣選舉無計可施。

他說，中方可能希望美方在「拜習會」承諾不支持民進黨，拜登政府則可能警告中國不要干預台灣大選。選戰期間中國做任何事都可能適得其反，傷害北京想助一臂之力的政黨，「明智」作法是袖手旁觀，選後再和勝選者打交道。

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