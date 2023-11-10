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俄殺人魔「獲普丁特赦」！111刀虐殺女友　出征烏克蘭換免刑

▲▼俄殺人魔「獲普丁特赦」！111刀虐殺女友。（圖／翻攝自X@Gerashchenko_en）

▲甘尤斯殘忍虐殺前女友，卻因為出征烏克蘭獲得特赦。（圖／翻攝自X@Gerashchenko_en）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯一名27歲變態殺人魔因使用殘忍手段虐殺前女友，並在其生前性侵被害人，因此被判17年有期徒刑。然而他卻因為參與俄國政府的號召，在入獄不到1年時自願前往烏克蘭作戰，因此不久前獲得總統普丁的特赦。相關通報刊登後，引發受害者母親不滿，她悲痛譴責普丁的舉動，更害怕自己可能會再度遭到殺人兇手的報復。

根據《鏡報》報導，當時23歲派克特拉娃（Vera Pekhteleva）2020年1月向男友甘尤斯（Monster Vladislav Kanyus）提分手後，要求拿回屬於自己的財物，沒想到卻引發甘尤斯不滿，甚至因此遭到虐殺。甘尤斯先是性侵被害人，隨後又持刀反覆在派克特拉娃身上狠劃111刀，瘋狂凌虐3個半小時，最後再使用熨斗的電線勒死前女友。

當時派克特拉娃悲慘的尖叫聲驚動了附近住戶，鄰居們接連打了6至7通電話通報警方，但是卻遲遲沒有執法人員到場。憂心的鄰居最終決定自己行動，破門闖入公寓，企圖拯救被害人，然而當鄰居進入案發現場時，卻發現派克特拉娃已經傷重不治。

▲▼俄殺人魔「獲普丁特赦」！111刀虐殺女友。（圖／翻攝自X@Gerashchenko_en）

▲甘尤斯在前線服役6個月。（圖／翻攝自X@Gerashchenko_en）

甘尤斯被依殺人罪逮捕，最終被判17年有期徒刑，然而他服刑不到1年後，俄羅斯對烏克蘭發動軍事進攻，需要大量兵力，因此開始在監獄召募志願役到前線作戰。甘尤斯就這樣被釋放，並派往烏克蘭前線作戰6個月。

俄羅斯總統普丁10月對這名殺人犯頒發特赦令，並感謝他在烏克蘭戰爭中的「英勇善戰」，此舉也引發抨擊。派克特拉娃的母親不敢置信地表示，「我們的政府怎麼會讓殘忍的殺人犯拿到武器，為何他會被派到前線保衛俄羅斯。他就是個人渣，他不是人。」並嚴厲反對特赦令。

派克特拉娃的母親質疑，讓甘尤斯回歸自由，他還是會繼續殺人、性侵，甚至是報復他們這些被害人家屬。

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