16歲少女「劇烈頭痛」3天後死亡！　醫嘆：無典型症狀難察覺

▲伊莉莎白並未出現典型的腦膜炎症狀，導致醫師未能及時判斷並治療。（圖／翻攝自InYourArea）



記者王佩翊／編譯

英國英格蘭一名16歲女學生因為頭痛劇烈到診所就醫，當時她的心跳一度飆到每分鐘139下，但是由於其他指標正常，因此醫師告知，應該只是普通感冒。然而誰也沒想到3天後，女學生在急診室失去意識，並在數小時後死亡。

根據《鏡報》報導，來自蘭開夏郡的16歲女學生伊莉莎白（Isabel Kate Connolly-Wellock）今年3月28日因為頭痛等症狀，前往診所就醫。當時她的家庭醫師替她做了各項檢查，但是除了心跳較高外，並沒有任何異狀，因此判斷她只是感染普通感冒，只需要休息即可。

伊莉莎白返家後，雖然頭痛症狀稍有緩解，但是開始出現頸部疼痛以及眼瞼下垂的症狀。於是她3月30日上午9時40分再度到診所就醫，然而家庭醫師依舊表示，她的症狀一切正常。但是不到5個小時後，伊莉莎白的病情突然嚴重惡化，她的母親被家庭醫師告知需要立即將她送往急診室。

抵達醫院急診室不到5分鐘，伊莉莎白隨即失去意識，在候診區昏倒。醫師發現她的情況正在迅速惡化，因此立刻將伊莉莎白送進重症監護室，並投予抗生素，然而當晚9時，伊莉莎白的多項器官仍然開始衰竭。

醫療團隊隨即替伊莉莎白進行插管治療，但是情況依舊未能好轉，最終她在3月31日午夜12時20分被宣告死亡。伊莉莎白的母親難以接受，因此要求發起調查。然而根據屍檢報告，伊莉莎白的死因為鏈球菌腦膜炎，但她在就醫時並未出現腦膜炎常見症狀，例如皮疹或是對光敏感，且在送進急診室後，她的電腦斷層掃描結果也未顯示腦部腫脹等症狀，因此難以認定醫師在判斷上有過失。