最新以色列人質影片曝光　伊斯蘭聖戰組織計畫釋放婦人和少年

▲這段影片是加薩武裝份子釋出的第3段人質影片。圖為77歲婦女卡齊爾(Hanna Katsir)。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合外電報導

巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織(Islamic Jihad)旗下武裝團體9日公布2名以色列人質的畫面,稱出於人道主義及醫療因素,準備釋放一名77歲婦女及一名13歲少年,但前提是要滿足適當條件,且未提供更多細節。

綜合路透、BBC等報導,這兩名以色列人質分別是77歲婦女卡齊爾(Hanna Katsir)與12歲男童雅科夫(Yagil Yaakov),都是10月7日巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯攻擊以色列南部靠近加薩的尼爾奧茲(Nir Oz)時被擄走。

這段影片時常超過3分鐘,兩人都對著鏡頭說話,且嚴厲批評以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu),目前尚不清楚他們是否按著準備好的劇本朗讀。另外,卡齊爾也坐在輪椅上說,她非常想念她的孩子們,「我希望下周就能設法見到你們,我們開心健康,我們希望每個人都能快樂。」

A new video from Islamic Jihad shows two Israeli hostages, including an elderly woman, Hanna Katsir, criticizing PM Netanyahu. The group states they're open to releasing them for health and humanitarian reasons, subject to certain undisclosed conditions. #Gaza #Hostage pic.twitter.com/UWJ5Imyrhi

以色列表示,影片是代表人還活著的跡象,但拒絕透露兩人是否會獲釋,還稱這會陷入綁匪的心理戰。

這段影片是加薩武裝份子釋出的第3段人質影片。據信絕大多數的人質在哈瑪斯手中,但伊斯蘭聖戰組織先前曾說,組織至少抓了30名人質。

此前,以色列總統赫佐格(Isaac Herzog)否認關於釋放加薩人質協議即將達成的消息,且更在9日表示,他並未看到任何有關可能釋放人質的實質性訊息。

'It is important to clarify that on Oct. 7th a lot of Gazans came into Israel, many of them from Hamas, PIJ, and other factions, as well as thousands of civilians. It is believed all these groups are holding Israeli hostages,' says @ariel_oseran pic.twitter.com/kLBfYu5VjL