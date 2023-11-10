聯合國：戰爭將使巴勒斯坦「經濟倒退數十年」　國際努力付諸流水

▲在加薩的戰爭可能導致巴勒斯坦經濟倒退數十年。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

聯合國開發計劃署（UNDP）一項新的分析顯示，以色列對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯發動的戰爭，可能會使加薩走廊與巴勒斯坦的經濟倒退數十年。報告指出，開戰以來增加了30萬名生活處於貧困的巴勒斯坦人，加薩與約旦河西岸的就業率、國內生產毛額（GDP）都大幅下降。

根據CNN報導，加薩當地部門宣稱，自10月7日以色列發動報復空襲以來，加薩走廊至少1萬700多人喪生。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）則指出，加薩已有150萬人流離失所，以色列對燃料補給的封鎖，加上食物、水與醫療物資的嚴格限制引發了人道主義危機。

▲加薩150萬人流離失所。（圖／路透）

UNDP阿拉伯國家區域局局長達爾達里（Abdallah Al Dardari）表示，衝突爆發後，生活在貧困條件下的巴勒斯坦人增加了30萬人。報告警告，過去1個月以來，大幅削減了加薩61％的就業機會，約旦河西岸的就業率也驟降24％。

UNDP針對GDP的分析顯示，巴勒斯坦GDP與戰前的估計相比，預計下降4.2％，損失約8.57億美元（約新台幣277億元），假如戰爭持續至第2個月，損失額可能達到17億美元（約新台幣550億元），GDP估將下挫8.4％。

▲以色列轟炸加薩北部賈巴利亞難民營（Jabalia refugee camp）。（圖／路透）

達爾達里說，「這是一個巨大的數字。30年來，我持續在關注衝突並撰文分析，我從未在這麼短的時間內看到如此巨大的衝擊。」事實上，在以色列報復反擊之前，被非政府人權觀察組織稱為「露天監獄」的加薩走廊已經嚴重貧困，世界銀行的數據顯示，約有200萬人生活的加薩，到2020年為止已有61％人口被認為處於貧窮線之下。

整體而言，UNDP報告預測，由於目前的衝突，加薩與約旦河西岸地區的人類發展指數表現將倒退11年至16年，相關評估指標包含教育、衛生與經濟。然而，如果開戰到第2個月，巴勒斯坦的經濟發展成果將倒退19年。

達爾達里表示，「這意味著巴勒斯坦將倒回至2001年或2002年。國際社會與巴勒斯坦人自2002年以來為人類發展所做的每一項投資，建立的一切衛生、教育、經濟成長與商業都將付諸流水。」