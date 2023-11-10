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拜習會15日登場　將宣布重啟軍事交流

▲▼拜習會,美國總統拜登,中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲美國總統拜登與中國國家主席習近平預期於11月15日會晤。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

美國總統拜登與中國國家主席習近平可望於15日在舊金山亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊舉行會晤，預計將宣布美中重啟軍事交流。北京自去年時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，宣布中斷對美多項溝通渠道。

美國聯邦前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台，中國隨後宣布切斷與美在多個領域的協調與合作，其中軍事領域影響最大；美方認為，保持溝通渠道順暢可減少軍事誤解，降低擦槍走火的風險，尤其今年初「間諜氣球」事件引起雙方緊張情勢，因此重啟軍事交流是白宮此次會議的首要任務。

綜合美國新聞網站Axios、路透社報導，美國國務卿布林肯6月訪問北京時，未能達成恢復軍事交流的目標，不過中國外交部長王毅日前訪美時指出，中方有意願恢復這些溝通管道，美國官員也對美中重啟交流持樂觀態度。

德國馬歇爾基金會（GMF）印太研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）則表示，「中國發出的信號指出，他們將恢復雙方的軍事交流，這意義重大。但他們是否會採取實質措施來降低事故風險，或討論如何保持戰略穩定，還有待觀察。」分析家認為，中方將在國防關係中持模糊態度，以限制美國在印太地區的軍事挑釁。

華府和北京尚未正式宣布拜習會相關細節，不過美中皆展現出高度參與意願，預計雙方將就限制強效類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）、軍備控制、人工智慧和氣候變遷等一系列議題進行討論。專家預期本次會面不會有重大突破，但也指出碰面已是美中關係一大進步，這將是拜登與習近平時隔1年再度舉行國家元首面對面會談，上次是去年11月印尼峇里島G20峰會期間。

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