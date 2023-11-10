印度聖河遭「毒泡沫」覆蓋！居民照喝不誤　超過2千萬人患病



▲印度河流及空氣品質汙染嚴重，近日恆河支流之一的亞穆納河更出現大量白色毒泡沫覆蓋。（圖／美聯社）

圖文／CTWANT

印度除了有著名古蹟泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）之外，其環境汙染也是聞名全球。近日被視為神聖的恆河，因為工業廢水排放，造成有毒物質混合成的白泡沫覆蓋，景象相當震撼。

根據《CNN》報導，這種有毒的白色泡沫是汙水及工業廢物的混合物，在亞穆納河（恆河的支流）部分地區形成，從喜馬拉雅山以南流經數州。專家指出，這種刺激性泡沫中含有大量氨（Ammonia）和磷酸鹽（phosphate），可能對呼吸系統及皮膚造成傷害，印度首都新德里（New Delhi）已經超過2千萬居民患病，同時迫使一些小學及公司行號暫時關閉。

除了新德里的亞穆納河之外，南部的坦米爾納督省（Tamil Nadu）運河也出現類似的汙染，強風將大量的泡沫吹拂至馬路上，嚴重影響行車安全。

由於新德里人口密度高，製造的垃圾量也較多，造成亞穆納河汙染最為嚴重。根據政府監測委員會稱，該河流僅有2％流經首都，但卻造成了河流總污染的76％左右；儘管河流上出現有毒泡沫，但是下游仍有許多村民繼續取用河水洗澡，甚至飲用，恐將造成更大的公共衛生危機。

另外，根據瑞士空氣品質公司IQAir數據指出，新德里連續幾日已被評為全球汙染最為嚴重的城市；9日該市空氣品質數（AQI）為517，屬於危險水平。加爾達及孟買2個城市均名列IQAir世界汙染最嚴重的20個城市之列，空氣品質樹分別為205及102，被列入不健康的空氣品質範圍內。

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