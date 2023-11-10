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到邊境才知不在撤離名單！英醫遭「原地送回」加薩：像被判死刑

▲▼ 埃及拉法過境點開放，加薩持外國護照者獲准離開。（圖／CFP）

▲埃及拉法過境點開放，部分持外國護照者獲准離開。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

自哈瑪斯10月7日突襲以色列南部後，以國作為反擊，連續1個多月不斷轟炸加薩地區，大量外國籍人士往南移動，希望能從埃及的拉法邊境點撤離。然而一位久居加薩的英國醫師帶著妻兒抵達邊境時，卻被以「未在名單上」為由，遭埃及拒絕入境，被迫與家人分離，獨自一人原地撤返加薩，讓他直呼這簡直是死刑。

根據CNN報導，英國議員戴維斯（Geraint Davies）表示，英國籍醫生薩布拉（Ahmed Sabra）與其家屬8日通過拉法過境點短暫離開加薩，然而卻遭到埃及拒絕入境，因為他的名字並未出現在撤離名單上，薩布拉的妻兒則是順利入境，接下來將繼續前往開羅。

被迫與家人分離並留在原地的薩布拉則是在不久之後，搭乘巴士重新返回加薩。儘管手機電量嚴重不足，但薩布拉仍在返回加薩的途中，錄製影片說明情形，並轉交給戴維斯代為求助。戴維斯與薩布拉都不清楚為何只有薩布拉一人並未出現在撤離名單上。

▲▼ 巴勒斯坦雙重國籍者1日在拉法過境點等待。（圖／路透）

▲大量巴勒斯坦雙重國籍者在拉法過境點等待，然而唯有在撤離名單上的人才能入鏡埃及。（圖／路透）

根據英國外交部長米切爾（Andrew Mitchell）表示，目前已經有150多名英國公民通過拉法過境點離開加薩並抵達埃及。

薩布拉表示，他和另外3名英國公民一起在邊境苦等了2天半，希望英國大使館能夠進行干預。戴維斯說，薩布拉在邊境得到了食物、飲料，但最終仍被送回加薩。

薩布拉不滿表示，「這簡直就是死刑判決。我呼籲英國政府盡快履行職責，將我和其他英國公民帶到安全的地方，讓他們回家。」

▲▼ 加薩5日遭以色列轟炸 。（圖／路透）

▲以色列連日轟炸加薩地區。（圖／路透）

對此，英國外交聯邦與發展辦公室（FCDO）9日說，「我們正在日以繼夜地工作，以確保所有想要離開加薩的英國公民能夠順利離開。」該單位需要向以色列與埃及當局提交英國公民與合格家屬的所有詳盡訊息，兩國政府批准後，才會核發穿越許可。

英國外交部強調，他們仍持續與留在加薩的英國公民保持聯絡，且提前部署人力在埃及邊境，接收所有離開加薩的人。但戴維斯指出，薩布拉回到加薩後無處可去，不只手機沒電，也沒有避難所能收留他，「他現在被英國人丟在大街上，沒有住處，只剩10%電力，且炸彈區根本沒有訊號。」

 
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