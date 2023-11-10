以軍出動禿鷹大隊！靠「吃屍體腐肉」找失蹤者遺體　4屍已被尋獲

▲以軍現正仰禿鷹遷徙紀錄來找出受害者的遺體位置。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

哈瑪斯10月7日突襲以色列後，在當地造成了1400多人死亡，而以色列至今還有數十人失蹤人員還未被尋獲，以至於軍方必須藉著保育單位追蹤的禿鷹等食腐肉的猛禽遷徙紀錄，來找出受害者的遺體位置。

據法新社報導，以色列自然保護區的鳥類學家哈佐夫（Ohad Hatzofe） 是一項追蹤瀕危禿鷹等大型猛禽計畫的負責人。過去，他在數百隻鳥的身上裝了衛星定位追蹤器（GPS），研究牠們的遷徙模式、獵食習性，以及面臨的環境威脅等。

哈佐夫表示，禿鷹是一種食肉動物，牠主要以大型動物的屍體和其他腐爛動物為食，因此戰爭爆發後，以軍負責尋找失蹤士兵的EITAN部隊便找上哈佐夫，詢問他可否用鳥來協助尋找遺體，於是雙方便開始了合作。

10月23日，哈佐夫追蹤的一隻罕見海鵰在俄羅斯度過夏天後，終於遷徙回以色列，並在加薩走廊東部邊界的貝里（Be'eri）出沒。哈佐夫掌握數據後，立即將資料傳給以軍，而軍方前往確認後，真的在當地發現了4具遺體。

哈佐夫透露，另一隻白腹隼鵰的追蹤數據，也讓軍方得以找到「以色列境內的其他遺體」，不過哈佐夫無法透露更多與遺體有關的位置和身分訊息。以色列警方證實，截至11月6日，他們已確認了其中843名平民和351名士兵的身分。

貝里是哈瑪斯在10月7日攻以時，突襲的第一批地點之一。以色列當局指出，當地遭遇了建國以來最嚴重的襲擊，有85名平民死亡。