拜習會前要北京展誠意　美眾院中國委員會提10訴求

▲中國國家主席習近平(左)與美國總統拜登(右)。(圖/路透)

中央社記者徐薇婷華盛頓9日專電

美中元首預期下週會晤,美國眾議院中國委員會8日呼籲總統拜登,要求中國國家主席習近平達成10項訴求,以展現改善美中關係誠意,包含停止所有台海軍事行動。

亞太經濟合作會議(APEC)領袖會議將於15至17日在美國舊金山舉行。日經新聞近日引述美國官員表示,同樣將出席會議的拜登(Joe Biden)與習近平訂於15日會晤。這將是兩人繼去年11月在印尼峇里島會談後,第2次面對面會晤。

拜習會登場前夕,以聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格(Mike Gallagher)為首的13名共和黨籍成員,8日聯名致函拜登,呼籲他要求習近平達成委員會的10項訴求,以展現北京與華府改善關係的誠意。

根據委員會今天公布的信函副本,這10項訴求包括停止在台海中線東部台灣防空識別區(ADIZ)內軍事行動、停止對美國海空資產進行攔截或幾乎碰撞行動、釋放所有遭不當監禁的美國公民、立即讓所有面臨「出境禁令」的美國公民離開中國、對強效類鴉片止痛劑芬太尼(fentanyl)進口原料建立客戶身分查核(Know Your Customer,簡稱KYC)規定等。

蓋拉格等人也要求北京停止在南海仁愛暗沙(Second Thomas Shoal)附近水域騷擾進行補給行動的菲律賓船隻,並釋放與撤銷對壹傳媒創辦人黎智英、被控違反「港區國安法」串謀顛覆國家政權罪之47名香港泛民主派人士的告訴。

蓋拉格等人在信函中指出,拜登上任首年對中國採取諸多強硬作為,但過去2年間大幅收手,不僅未因侵蝕香港自治或新疆種族滅絕制裁任何一名中共官員,也未新增美國財政部的中國涉軍企業名單。

他們批評,拜登政府對美中競合的對外立場雖沒變,但顯然為與北京進行「類殭屍接觸」犧牲競爭作為。儘管華府退讓不斷,北京卻沒太多作為,包括未降低台海緊張情勢。

他們說,此次拜習會,讓拜登有最後一次機會修正「錯誤政策」,上述訴求僅為北京能展現誠意的「最基本要求」。「若習近平未能達成(訴求),您的政府必須終止追求『殭屍接觸』,改採更果斷姿態,以捍衛美國利益與價值。」

蓋拉格6月曾投書「華爾街日報」(The Wall Street Journal),批評拜登政府讓過去已被證明無效的接觸政策「起死回生」,與北京進行「殭屍接觸」(zombie engagement)。

