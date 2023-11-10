忙生意忘記送上學！粗心母回家7小時　2歲女兒車上活活悶死

▲粗心母回家7小時驚覺2歲女兒獨留車內。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

馬來西亞一名粗心母親於8日早上準備送2歲女兒上學，到達幼兒園時，該名母親剛好在處理公事，豈料忙完工作後，竟忘記把女兒送進幼兒園，就開車回家，離譜的是，女子完全沒察覺女兒還在車上，獨自回到家7個小時後，才發現女兒還被關在車裡，但女兒當時已昏迷不醒，緊急送至醫院救治後，仍宣告不治。

據《星洲網》報導，此案件發生於阿拉白沙羅地區，這名母親於8日早上7時先送2個較大的孩子上學，接著準備送小女兒去學校，到達幼兒園時，該名母親停下來處理網購生意的公事，沒想到忙完工作後，忘記把女兒送進幼兒園就開車回家。

女子回到家後，竟完全沒察覺女兒還在車上，直至下午3時35分，她才驚覺小女兒獨自被關在車裡，她趕緊衝向車子，但不幸的是開門一看，女兒早已昏迷不醒。

女童父親得知後，於下午3時49分報案，隨後警方與救護車趕到現場，救護人員在進行急救後，將女童送往醫院搶救，不過仍回天乏術，宣告不治。

警方表示，目前此案正在調查中，並呼籲家長應要時時刻刻保持警覺，照顧好孩子的安全，避免憾事發生。

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