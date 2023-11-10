加薩醫院遭11飛彈襲擊！夜空升起連環火團　民眾瘋逃找掩護

An Al Jazeera footage documenting the Israeli airstrikes earlier tonight which targeted the vicinity of the Indonesian Hospital in northern #Gaza. pic.twitter.com/MbF7Lofp3v — Wafa News Agency - English (@WAFANewsEnglish) November 9, 2023

記者葉睿涵／編譯

加薩北部的印尼醫院（Indonesian Hospital）附近區域在10日早上遭遇飛彈襲擊，大量彈片飛進醫院，嚇得不少駐紮在醫院外的民眾紛紛逃入院內。

據半島電視台報導，印尼醫院院長卡魯特（Atef Kahlout）表示，醫院所在區域在10日的一次襲擊中慘遭11枚飛彈攻擊並發生爆炸，導致醫院有部分設施被摧毀。

從現場畫面可見，爆炸發生後，醫院大樓附近區域連續竄起了幾團橘紅色火光，宛如火球一樣映紅了整個夜空，嚇得在醫院外圍紮營的民眾慌忙逃入醫院尋求掩護。

卡魯特表示，有大片彈片在爆炸發生當下飛進醫院，而院方由於缺乏燃料，預計醫院將在24小時內停擺。