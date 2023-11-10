加薩難民營被轟到怕！飛機飛過就讀秒　看飛彈會不會掉下來

▲阿瓦德居住的難民營一再遭以軍砲襲。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

以巴衝突爆發至今已過月餘，但戰火仍在持續。加薩中部23歲男子阿瓦德（Abdelhakim Awad）最近在BBC的採訪中，還原了當地人自戰爭爆發後，生活發生了天翻地覆的變化，每日活在砲襲的恐懼中。

據BBC報導，主修軟體工程的阿瓦德在戰爭爆發前幾個月才剛畢業，並在加薩的一支殘障人士自行車隊「太陽鳥」（Sunbirds）工作。他表示，戰爭爆發後，加薩和埃及之間的援助就完全停擺，因此太陽鳥的年輕人便發起籌募活動，為有需要的人士提供緊急物資。

儘管互助活動經常會面臨飛彈襲擊的風險，但他們仍積極四處奔走，努力收集毯子、食品和藥物，希望能盡量為加薩地帶流離失所的人提供幫助。然而，阿瓦德的家也在戰火中被摧毀，讓他身陷恐懼之中。

▲阿瓦德表示，每當飛機飛過頭頂時，他們都會默數，看看飛彈會不會落在他們頭頂。（圖／CFP）

阿瓦德與家人一起居住在難民營的一座公寓裡。然而，這座建築卻在一次飛彈襲擊中受重創，「這座建築住了400多名居民，但飛彈卻摧毀了整個區域，我們就連逃生也很困難」。

阿瓦德形容，他在砲襲結束的第一時間，就立即在混亂中尋找親人和鄰居，「但我卻一無所獲，我用來運送物資的車輛也在襲擊中被毀」。

這樣的恐怖經歷正一邊又一遍地發生。在被飛彈襲擊4天後，阿瓦德居住的難民營迎來了第二次襲擊。阿瓦德哭著說，「有不少家庭被滅門了，據我所知，有3、4個家庭都死了。」

他也痛訴以色列對他們實施種族滅絕，「加薩每一個人每分每秒都活在死亡的陰影中，他們根本不在意我們的死活。當飛機經過時，我們只能倒數3、4秒，害怕地等待飛彈是否會砸向我們的家」。