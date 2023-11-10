中東美軍連遭攻擊！路邊埋炸彈、無人機狂轟　燃料庫失火3士兵受傷

▲美國駐中東軍隊頻遭攻擊。圖為美軍8月向敘利亞基地增援畫面。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

美國一位不願具名的官員透露，美軍駐伊拉克和敘利亞的部隊在過去24小時內發生了4起襲擊事件，造成3名美軍士兵受輕傷，但目前所有人都已返回崗位。報導稱，這是美軍自以巴戰爭爆發以來，單日遇到最密集的襲擊。

綜合半島電視台與路透社報導，美國軍方官員與2名安全消息人士指出，美國和伊拉克反恐部隊的聯軍車隊9日上午在伊拉克摩蘇爾大壩（Mosul dam）附近遭遇路邊炸彈，造成一輛車輛受損，但未造成人員傷亡。

同日，美國在伊拉克的阿薩德空軍基地和（Ain Al-Asad）和哈里爾空軍基地（Al-Harir）也遭遇無人機襲擊，不過這些無人機都在抵達目標前被防空系統擊落，沒有造成人員傷亡。

伊拉克庫德斯坦自治區的反恐部門表示，哈里爾空軍基地因受到攻擊，有一個燃料庫起火，但美國領導的聯軍已於10月20日撤離相關基地。

《以色列時報》指出，多名武裝分子當天也用大量火箭彈對美軍位於敘利亞東北部的綠村基地（Green Village Base）發動2次攻擊，造成3名美軍受傷，但所有人目前都已返回其工作崗位。

報導稱，此次襲擊爆發前，美國8日才剛對伊朗武器儲存區進行了另一次空襲，試圖威懾伊朗支持的激進組織停止敵對行動，避免引發更大規模的衝突。副新聞秘書辛格（Sabrina Singh）表示，美軍自10月17日以來已遭受46次襲擊，造成56人受傷，但所有人目前都已返回崗位。